Tour de Ski har flyttet seg fra Sveits til Toblach i Italia ogmandag fikk den franske treneren Alexandre Rousselet påvist smitte.

– Jeg sitter i karantene på hotellet i Sveits sammen med min romkamerat Cyril Burdet. Jeg håper at dette ikke påvirker utøverne. Vi visste at dette kunne skje, og nå må vi bare håndtere situasjonen, sier Rousselet, som er trener for Frankrikes distanselag.

Kritisk til arrangøren

Sverige, som jager seieren i kvinneklassen, var kritisk til arrangørens opplegg da man reiste fra Sveits til Italia mandag.

Alle involverte, løpere, trenere, ledere og mediefolk ble stående tett på hverandre i den samme køen for å få akkreditering til løpene i Toblach tirsdag og onsdag.

– Dette fungerte ikke. Det var kaos i organiseringen og dette blir tema på lagledermøtet, sier Sveriges langrennssjef Anders Byström til Aftonbladet.

Alle involverte, utøvere, trenere og pressefolk ble søndag testet i Val Müstair i Sveits. Det var der Rousselet positivt.

Nettopp smittefaren ved å forflytte seg er en av årsakene til at Norge valgte å droppe årets Tour de Ski. Norge foreslo å legge hele touren til ett eller to steder

Sveriges spydspiss Frida Karlsson skal jage Tour-lederen Jessica Diggins på dagens 10 kilometer i Toblach.

Karlssons uro

Men hun er urolig over situasjonen utenfor sporet. Arrangøren truer med bøter til de som slurver med blant andre måten de bærer munnbind.

– Vi tok en test i går. Man er litt bekymret. Det føles som om noen i Sverige kanskje vil oppleve det samme på et tidspunkt, og da er det usikkert hva som skjer med resten av laget, sier hun til nyhetsbyrået TT.

– Og om man får det, hva skjer da? Det er klart at det finnes en viss uro, men samtidig har vi klart oss enn så lenge. Det føles som om vi er nøye med det vi gjør og hvordan vi håndterer denne situasjonen, så jeg føler meg likevel trygg, fortsetter hun.

Det er Russland (Aleksandr Bolsjunov) og USA (Jessica Diggins) som leder Tour de Ski foran tirsdagens fjerde etappe. Mens Bolsjunov er storfavoritt i herreklassen er det helt åpent og mye jevnere i kvinneklassen.

FAKTA

Stillingen sammenlagt etter tre av åtte etapper:



MENN: 1) Aleksandr Bolsjunov, Russland, 2) Artjom Maltsev, Russland 0.53 min. bak, 3) Maurice Manificat, Frankrike 1.07, 4) Denis Spitsov, Russland 1.10, 5) Dario Cologna, Sveits 1.34, 5) JIvan Jakimushkin, Russland 1.34.



KVINNER: 1) Jessica Diggins, USA, 2) Rosie Brennan, USA 0.05,0 min. bak, 3) Frida Karlsson, Sverige 0.10,0, 4) Anamarija Lampic, Slovenia 0.58,0, 5) Julia Stupak, Russland 0.59,0, 6) Linn Svahn, Sverige 1.13,0.



Tour de Ski fortsetter tirsdag med 10km kvinner og 15km menn i Toblach, onsdag med 10km kvinner jaktstart og 15km menn jaktstart på samme sted. Rennet avsluttes i Cavalese kommende søndag.