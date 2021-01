Frankrike ribbet for selvtillit før VM-slaget mot Norge

Tap borte og uavgjort hjemme mot Serbia (nummer 16 i EM i fjor) i to EM-kvalkamper sist uke, ga franskmennene ny grunn til å gruble.

– Det er åpenbart at vi ikke er der vi ønsker å være. Vi skulle helst reist til Egypt med selvtillit, sier spiller Nedim Remili til avisen Le Figaro.

– Vi har en stund visst at dette lagets gullader er over og er i en viss oppløsning. Vi skal nå bygge et nytt lag. Og det vil ta tid.

Sportsavisen L'Equipe har omtalt at laget er i tilnærmet krisetilstand før VM.

Frankrike vant VM på hjemmebane i 2017 etter finaleseier over Norge. Så kom et fiasko-EM i fjor der de franske gutta ble slått ut allerede i gruppespillet av blant andre Norge. Det kostet treneren Didier Dinart jobben. Inn kom Guillaume Gille, og han har ikke hatt det lett i pandemikrisen.

Strategen Nikola Karabatic ute med skade i tillegg til et par andre nøkkelspillere. Og så har det franske laget ikke klart å finne en god erstatter etter at keeper Thierry Omeyer ga seg.

Sveits og Østerrike er også i Norges VM-gruppe. De tre beste får plass i hovedrunden.

