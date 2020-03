Fourcade vant avskjedsrennet, Thingnes Bø tok verdenscupen med minste margin

Av Mathias Eftedal

Thingnes Bø tok sammenlagtledelsen med knappest mulig margin og måtte ha fullt hus på siste skyting for å sikre 4.-plassen han trengte etter Fourcades seier.

– Det var for spennende. Jeg vet ikke hvordan jeg klarte å treffe de siste fem blinkene på siste skyting, men det var kritisk, sa Thingnes Bø til arrangøren etter målgang.

Både verdenscupen og Fourcades skiskytterkarriere ble avsluttet foran tomme tribuner i Finland, og med et forsprang på 21,1 sekunder på jaktstarten og 19 poengs ledelse i verdenscupen, hadde Thingnes Bø et godt tak på sammenlagtseieren før lørdagens renn.

Men Fourcade leverte et pangløp. Selv med to bom på siste skyting gikk franskmannen inn til seier. Thingnes Bø pådro seg totalt fire strafferunder, men vant verdenscupen for annet år på rad.

Skiskytterkonge

Etter målgang var det mange følelser i sving mens Fourcade ble hedret av konkurrenter og støtteapparat.

Tidligere i karrieren dominerte franskmannen verdenscupen og vant sammenlagt sju ganger på rad fra 2012 til 2018. Hans første verdenscupseier kom på dagen for akkurat 10 år siden, den også i Kontiolahti. Lørdag var ringen sluttet.

– Det har vært en drøm å gjøre dette i ti år, og jeg kunne ikke drømme om å avslutte på denne måten, sa Fourcade før han hyllet sin norske rival Thingnes Bø.

– Jeg tror det er et godt signal at Johannes tok sammenlagtseieren. Kongen er død, leve kongen, sa Fourcade.

Sammenlagtseier tross avbrudd

Selv om kampen om verdenscupseieren totalt ble avgjort med knappest mulig margin, har Thingnes Bø vært ganske suveren denne sesongen.

26-åringen ble far i januar og var hjemme med sin nyfødte sønn da de andre skiskytterne gikk flere verdenscuprenn i Oberhof og Ruhpolding i januar.

Totalt ble det ti verdenscupseiere for nordmannen i vinter. Fourcade avslutter karrieren med sin sjuende seier i verdenscuprennene i sin siste sesong, men fire av dem kom i januar uten Thingnes Bø til stede.

På normaldistansen under VM i Anterselva vant riktignok franskmannen gull foran Thingnes Bø på sølvplass, men i duellen om verdenscupseieren i Kontiolahti tok nordmannen siste stikk.

Fra Bjørndalen til Thingnes Bø

Den franske 31-åringen, som innledet verdenscupkarrieren i Oslo i 2008, midt i Ole Einar Bjørndalens storhetstid, har hatt flere tøffe dueller med Norges fremste skiskytterherrer.

Emil Hegle Svendsen som vant verdenscupen i 2010 og var nummer to bak Fourcade i verdenscupen tre sesonger på rad fra 2011-2014, ble trukket fram som den største rivalen etter at franskmannen kunngjorde at han la opp fredag.

– Takk Emil, min utvilsomt største rival, skrev Fourcade, som et svar på en hyllest fra Svendsen på Instagram.

I nyere tid har Fourcade kjempet om seiere i verdenscupen mot Tarjei Bø og lillebror Johannes Thingnes Bø.

Erlend Bjøntegaard ble nest beste nordmann på en 6.-plass på lørdagens jaktstart etter å ha gått seg opp fra 25.-plass med fire fulle hus. Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer ni, etter at tre bom på annen skyting ødela. Tarjei Bø hadde en tung dag på standplass og endte som nummer 18.

Neste helg skulle verdenscuoen avsluttes i Holmenkollen, men det er avlyst. Det er også søndages stafetter i Finland. Sesongen er over.

Skiskyting verdenscup menn lørdag i Kontiolahti, Finland (antall strafferunder i parentes):

Menn 12,5 km jaktstart:

1) Martin Fourcade, Frankrike 31.25,4 (3), 2) Quentin Fillon Maillet, Frankrike 0.2,9 min. bak (2), 3) Emilien Jacquelin, Frankrike 0.4,5 (4), 4) Johannes Thingnes Bø, Norge 0.8,3 (4), 5) Arnd Peiffer, Tyskland 0.14,1 (2), 6) Erlend Bjøntegård, Norge 0.15,6 (0), 7) Alexander Loginov, Russland 0.24,0 (2), 8) Martin Ponsiluoma, Sverige 0.29,8 (2), 9) Vetle Sjåstad Christiansen, Norge 0.36,5 (3), 10) Lukas Hofer, Italia 0.42,0 (3)

Øvrige norske: 11) Sturla Holm Lægreid, 0.42,5 (0), 18) Tarjei Bø, 1.13,5 (5).

Sluttstilling verdenscupen:

1) Thingnes Bø, 913, 2) Fourcade 911, 3) Fillon Maillet 843, 4) T. Bø, 740, 5) Jacquelin 726, 6) Simon Desthieux, Frankrike 672, 7) Loginov 629, 8) Benedikt Doll, Tyskland 613, 9) Johannes Dale, 576, 10) Sjåstad Christiansen, 566.

Øvrige norske (topp 30): 9) Dale 576, 10) Sjåstad Christiansen 566, 12) Bjøntegård 495.

Jaktstartcupen (5 av 5 renn):

1) Jacquelin 232, 2) Fourcade 230, 3) Fillon Maillet 230, 4) Thingnes Bø 217, 5) Loginov 197, 6) T. Bø 178.

Øvrige norske (topp 30): 8) Sjåstad Christiansen 169, 10) Bjøntegård 147.