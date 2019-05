I forbindelse med en konferanse i regi av avisen Financial Times, der økonomi og fotball er sentrale temaer, kom Tebas med verbale spark mot de to fotballstorhetene.

Spanjolen omtalte City og PSG som «klubber som ikke kunne brydd seg mindre om hva de reelle inntektene er når de ønsker å signere en spiller, fordi inntektene kommer fra en stat».

– Det tvinger andre inn i en økonomisk situasjon der de lever på kanten av det forsvarlige. Det forskyver balansen i den europeiske fotballstrukturen, sa Tebas.

– Dette er ikke lenger idrett. Dette er ikke lenger en industri. Det blir som et leketøy, leketøyet til en stat, fortsatte han.

Avviser regelbrudd

Det er ikke første gang at den svært frittalende fotballtoppen går i strupen på de to Abu Dhabi-eide klubbene. Manchester City har på et tidspunkt gått rettens vei etter friske uttalelser fra Tebas.

Det synes imidlertid ikke å stoppe La Liga-sjefen.

Manchester City har gjort rent bord i den hjemlige turneringene i England denne sesongen. Klubben er i øyeblikket under etterforskning av Det europeiske fotballforbundet (UEFA) for brudd på fotballens finansielle fair play-regler.

City-ledelsen avviser selv alle anklager om regelbrudd.

Inflasjonseffekt

Paris Saint-Germain har på sin side gjennomført flere pengestinne signeringer de siste sesongene. Den franske storklubben måtte ut med mer enn to milliarder kroner for å sikre seg brasilianske Neymar i 2017, og franske Kylian Mbappé ble også signert for en svimlende sum.

La Liga-sjef Tebas mener de to klubbenes opptreden i overgangsmarkedet får ringvirkninger for rivalene. Han hevder kjøpefesten har skapt en «inflasjonseffekt» over hele Europa.

Paris Saint-Germain ble ligamestre i Frankrike denne sesongen, men røk ut for Manchester United mesterligaens åttedelsfinale. Manchester City røk mot Tottenham i semifinalen. (NTB)

