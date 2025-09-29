Det sier fotballpresidenten i en fersk episode av podkasten « Pop og politikk » med Asbjørn Slettemark og Marte Heian-Engdal.

Der blir diskusjonene som pågår rundt Israels deltakelse i internasjonal fotball, et tema.

– Personlig mener jeg at når Russland er ute, burde også Israel vært ute. Det er min personlige mening. Så kan man ha personlige meninger når man er fotballpresident. Jeg har nå i hvert fall det, sier Klaveness i podkasten.

Hun understreker samtidig at både hun selv og NFF «jobber prinsipielt» med den betente Israel-saken. Likevel er ikke boikott av den kommende VM-kvalifiseringskampen mot Israel et spor fotballtoppen vil følge.

Annonse

– Vi boikotter ikke alene. Det er fordi det ikke virker. Det virker ikke for sakens kjerne og vil bare gjøre at Israel kommer til VM og ikke oss. Generelt jobber vi nå for at Israel skal bli sanksjonert. Vi mener at det bør de bli, og det handler om det regelstyrte, sier Klaveness.

– Likhet for loven

Fotballpresidenten peker på at flere klubber i det israelske ligasystemet har sitt utspring i bosetninger i det okkuperte palestinske området. Det er et klart brudd på regelverket til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa), sier Klaveness.

Det er denne bakgrunnen hun mener israelske sanksjoner må baseres på.

Annonse

– Det øker på og blir flere og flere lag. Dette har også Russland gjort på Krym, og det er noen andre land som har gjort det på samme måte. Og det er jo ikke lov. Men det er selvfølgelig sensitivt, selv om det juridisk sett er objektivt og greit. Vi kan heller ikke involvere lag (i norske ligaer) som er på svensk jord, sier Klaveness i podkasten.

Hun sier at Israel har begått så alvorlige overtredelser av regelverket at «det er vanskelig at de er med» i fotballen.

Fotballpresidenten understreker videre at Palestinas fotballforbund har NFFs støtte i saken som omhandler at klubber i den israelske ligaen har tilhold i de okkuperte områdene.

– Det må være likhet for loven, og de (Israel, red.anm.) er jo nå over en eller annen terskel som gjør at denne saken bør eskaleres i Fifa og Uefa, sier Klaveness.

Annonse

Rapporter om møte

I forrige uke meldte avisen The Times at styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) skal møtes for å diskutere hvorvidt israelske lag skal utestenges fra internasjonale turneringer.

Nyhetsbyrået AP hevdet også å ha kilder på at det går mot en avstemning blant Uefa-toppene i spørsmålet.

Klaveness ønsket ikke å kommentere saken overfor NTB i forrige uke.

Annonse

– Lise sitter i Uefa-styret og kan ikke kommentere denne saken nå, sa NFFs kommunikasjonsdirektør Ragnhild Ask Connell til NTB saken kom opp.

NTB vet at det er stor aktivitet blant medlemslandene og Uefas styremedlemmer i Israel-spørsmålet. Etter det NTB forstår, skal Fifa-styret møtes 2. oktober, men det er ikke kjent om et eventuelt møte i Uefa skal være før eller etter dette.

De norske fotballherrene skal møte Israel i VM-kvalifiseringen på Ullevaal stadion 11. oktober. NFF fortalte nylig at de vil donere overskuddet fra kampen til Leger Uten Grensers arbeid i Gaza.