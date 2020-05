Fotballklubb beklager bruk av «sexdukker» som tilskuere

Den sørkoreanske hovedstadsklubben har havnet midt i en storm av kritikk etter at fotballen i landet nylig ble gjenopptatt etter koronapausen.

Som et ledd i arbeidet med å begrense smittefaren spilles kampene i ligaen uten tilskuere, men enkelte klubber har forsøkt å være kreative for likevel å skape ramme rundt arrangementene. Et av grepene har vært å fylle tomme tribuneseter med dukker.

For Seoul FC virket grepet mot sin hensikt. Resultatet ble i stedet et ras av negativ omtale. Årsaken er at dukkene som ble benyttet var iført T-skjorter med reklame for et firma som produserer sexleketøy. Det fikk både medier og supportere til å konstatere at tribunene var fylt opp med sexdukker.

Utilgivelig feil

Det siste avviser nå FC Seoul på det sterkeste. Klubben understreker at det dreier seg om mannekenger, samtidig som den i en uttalelse på egen Instagram-konto beklager det inntrufne.

Bruken av dukkene beskrives som «en utilgivelig feil».

FC Seoul opplyser videre at firmaet som har produsert dukkene skal ha bekreftet at de er laget for å vise fram klær og andre moteprodukter.

«Vi har atskillige ganger vært i kontakt med dem for å forsikre oss om at mannekengene ikke er voksenleketøy, skriver FC Seoul.

Feil korrespondanse

At dukkene var iført reklame for den slags på FC Seouls tribune skal ha sammenheng med at firmaet også leverer dukker til en bedrift som selger sexleketøy.

Feilaktig korrespondanse mellom de to virksomhetene skal ha ledet til at tribunedukkene var iført reklamen som nå har skapt store overskrifter.

– Det var et problem hos våre medarbeidere, som ikke kunne kontrollere alle detaljer i alt som ble satt opp. Det er en utilgivelig feil fra vår side, skriver FC Seoul.

Med dukkene på tribunen vant hovedstadsklubben kampen mot Gwangju FC 1-0.