Fotballkampene som aldri skulle vært spilt

Etterpåklokskapen skal man ta på alvor. Fotballen kan ha bidratt sterkt til spredningen av koronoa-viruset.

Onsdag 11. mars samlet 52.267 tilskuere seg på Anfield til mesterligakampen Liverpool - Atletico Madrid.

Fikk ikke gehør

Tusener av spanske supportere tok turen til England, mens hjemme i Madrid var arenaen stengt for publikum.

Medisinske eksperter mener kampen på Anfield kan ha gjort stor skade.

Liverpools borgermester Joe Anderson (labour) var skeptisk, men fikk ikke med seg regjeringen på tiltak.

– Det var veldig rart å ønske Atletico-fansen velkommen når de ikke fikk lov til å dra på deres egen stadion. Det var dessverre ikke min beslutning å ta når jeg ikke fikk med meg regjeringen. Jeg mener regjeringen burde ha gjort noe, sa Anderson til britiske medier i helgen.

I Spania var det innført forbud mot folkeansamlinger på mer enn 1000 personer. I England var det ingen restriksjoner.

Manager Jürgen Klopp skal nå ha kalt det «en kriminell handling», at kampen ble avviklet. Det skal han ha sagt i en samtale med Everton-manager Carlo Ancelotti.

– Og jeg er helt enig, sier Ancelotti til den italienske sportsavisen Corriere Dello Sport.

Flyttet fra Bergamo

Også kampen mellom Atalanta fra Bergamo og Valencia, som ble spilt 19. februar, kan ha vært en katalysator.

Kampen ble spilt i Milano fordi Atalantas stadion var under ombygging. 40.000 supportere reiste fra Bergamo til Milano.

Bergamo er det hardest rammede distriktet i Italia.

– Tidsmessig stemmer det godt. Det var tusenvis av mennesker som feiret på tribunen, bare centimetere fra hverandre, sier Francesco Le Foche, avdelingssjef på et sykehus i Roma, til Corriero dello Sport.

Le Foche, som er spesialist i immunologi, tror kampen kan ha vært en «gavepakke» for viruset fordi han tror mange supportere dro selv om de ikke var helt friske. Men de visste ikke hva de bar på.....

Italiensk volleyballag

Også utenfor fotballen har det vært kamer som ikke burde vært spilt. I Estland er øya Saaremaa nå isolert fordi de så langt er hardest rammet av viruset. Do lokale myndighetene kobler det til at det italienske volleyballaget Milano powervolley spilte en turnering i Saaremaa i begynnelsen av mars.

OL-utsettelsen

Også i Tokyo er det påstander om at idretten kan ha påvirket sykdomsbildet.

Nå som OL er utsatt, mistenker flere at antallet personer med påvist smitte har økt kraftig fordi det ikke lenger er noe poeng å skjule det. Underforstått: Japanske myndigheter har holdt tall skjult for ike å forstyrre OL-forberedelsene.

– For å gi inntrykk av at byen hadde kontroll på koronaviruset, unnlot Tokyo å innføre strenge regler. Det gjorde at antallet pasienter så lavere ut, hevder Japans tidligere statsminister Yukio Hatoyama på sin twitterkonto.

Dagens statsminister avviser dette.