Haaland avgjorde på overtid i skadecomebacket: – Jeg visste at laget trengte noe på topp

Av Mathias Eftedal

Haaland var ikke involvert i seirene mot Paderborn og Hertha Berlin etter å ha skadet seg i toppoppgjøret mot Bayern München 26. mai, men lørdagens kamp mot Düsseldorf avgjorde han på overtid.

Etterpå var nordmannen glad for tre poeng og klar på hva han følte da han fikk spørsmål om troen på seg selv.

– Jeg har alltid selvtillit. Jeg visste at laget trengte noe på topp, og jeg bare ventet på sjansen min. Jeg fikk den heldigvis på slutten og det ble mål, så det var veldig flott, sa Haaland til arrangøren etter kampen.

Dortmund slet med å skape sjanser, og med unntak av en stor mulighet til Achraf Hakimi før pause var det lite som tydet på mål før Haaland kom inn.

Kun seks minutter etter at nordmannen erstattet Axel Witsel, var han sterkt involvert da Raphaël Guerreiro satte ballen i mål. Etter et veggspill med Thorgan Hazard og et skuddforsøk i blokka, falt ballen til Guerreiro som satte inn det han trodde var kampens første nettkjenning.

En sjekk med videodommerne førte imidlertid til at målet ble annullert. Bildene viste at ballen traff armen til Guerreiro før han satte den i mål.

Avgjørelsen falt likevel et snaut minutt før overtiden var omme, da Haaland headet inn vinnermålet.

Tam 1. omgang

I likhet med i kampene mot Paderborn og Hertha Berlin hadde Dortmund lite å by på før pause.

Likevel fikk vingback Achraf Hakimi en gyllen mulighet etter 18 minutter. Marokkaneren som er på utlån fra Real Madrid står med fem mål så langt i ligaen, to av dem etter koronapausen, men alene med keeper fikk han ikke ballen i mål.

Sjansen kom etter et gjennomspill fra Jadon Sancho på en kontring etter en Düsseldorf-corner. Hakimi fikk god tid, men avslutningen gikk rett på en utrustende Florian Kastermeier

Lite skjedde før Haaland kom på banen, men da skjedde det til gjengjeld mye. Først fikk Kenan Karaman en kjempemulighet for Düsseldorf, før Guerreiro så ut til å score i motsatt ende like etter.

Innholdsrikt

Skuddet til Haaland gikk i foten til en Düsseldorf-forsvarer og i armen til Guerreiro før han smalt ballen i mål på volley. Det var nok til at målet ble annullert.

Åtte minutter før full tid kunne Düsseldorf gå opp i ledelsen, men skuddet til Steven Skrzybysky gikk i stolpen og ut. Samme mann fikk muligheten alene med keeper på overtid, men nok en gang traff tyskeren stolpen.

Rett før kampen skulle blåses av for full tid avgjorde Haaland kampen til Dortmunds fordel. På et innlegg fra Manuel Akanji nikket nordmannen inn vinnermålet i returen og sikret tre viktige poeng i toppkampen i Tyskland.

– Det var en tøff og vanskelig kamp, men heldigvis scoret jeg, så det ble tre poeng, oppsummerte Haaland.

Målet var nordmannens ellevte siden debuten i Bundesliga og hans første siden 4-0-seieren over Schalke i Bundesliga-comebacket 16. mai.

Tøft nederlag for Berisha og Düsseldorf

Valon Berisha spilte hele kampen for Düsseldorf, som har slitt med sene mål imot etter koronapausen.

Uwe Röslers lag slapp også inn to mål på tampen av 2-2-kampen mot Köln i slutten av mai, og med målet til Haaland i overtiden lørdag krymper avstanden til direkte nedrykk.

Nedrykksrival Werder Bremen knuste tabelljumbo Paderborn 5-1, hvilket betyr at Bremen og Düsseldorf er à poeng i kampen om å unngå direkte nedrykk. Storseieren gjør også at kun ett mål skiller lagenes målforskjell.

– Det føles som alt går mot oss. I dag viste vi mot et stort lag som Dortmund at vi kan forsvare oss godt og ha noen gode kontringer. Jeg synes vi burde hatt minst ett poeng og å få det målet imot på slutten er veldig smertefullt, sa en tydelig skuffet Berisha etter tapet mot Dortmund.

Tysk 1. Bundesliga menn lørdag, 31. runde:

Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 0-1 (0-0)

Mål: 0-1 Erling Braut Haaland (90).

Haaland spilte 29 minutter som innbytter for Borussia Dortmund.

Hertha Berlin – Eintracht Frankfurt 1-4 (1-0)

Mål: 1-0 Krzystof Piątek (24), 1-1 Bas Dost (51), 1-2 André Silva (62), 1-3 Evan N'Dicka (68), 1-4 Silva (86).

Rune Almenning Jarstein spilte hele kampen, mens Per Ciljan Skjelbred spilte 34 minutter for Hertha Berlin.

Köln – Union Berlin 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 Marvin Friedrich (39), 0-2 Christian Gentner (67), 1-2 Jhon Córdoba (90).

Paderborn – Werder Bremen 1-5 (0-3)

Mål: 0-1 Davy Klaassen (20), 0-2 Yuya Osako (34), 0-3 Klaassen (39), 0-4 Maximilian Eggestein (59), 1-4 Abdelhamid Sabiri (66), 1-5 Niclas Füllkrug (90).

Wolfsburg – Freiburg 2-2 (2-1)

Mål: 1-0 Wout Weghorst (14), 2-0 Weghorst (str. 27), 2-1 Lucas Höler (43), 2-2 Roland Sallai (46).

Bayern München – Borussia Mönchengladbach 2-1 (1-1)

Mål: 1-0 Joshua Zirkzee (26), 1-1 Benjamin Pavard (selvmål 37), 2-1 Leon Goretzka (86).

Spilt fredag: Hoffenheim – RB Leipzig 0-2 .

Spilles søndag: Mainz – Augsburg, Schalke – Leverkusen.