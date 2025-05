Toppfotballen venter historisk publikumsfest 16. mai – fire stadioner allerede utsolgt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norsk Toppfotball melder tirsdag at det er allerede er sikret fulle tribuner i Trondheim (Rosenborg – Haugesund), Bergen (Brann – Sarpsborg), Stavanger (Viking – Sandefjord) og Tromsø (TIL – Bodø/Glimt).

Engasjementet er så stort at det nå ventes flere tilskuere enn i toppåret 2022, da 16. mai-kampene samlet 127.580 publikummere i de to øverste divisjonene for menn.

– Det er en fantastisk respons fra publikum. Fire utsolgte arenaer på fotballens nasjonaldag viser den unike posisjonen fotballen har i folks hjerter. Vi ser fram til en fantastisk atmosfære på stadionene over hele landet, jubler Camilla Skjødt Johansen, leder for privatmarked og merkevare i Norsk Toppfotball.

Interesseorganisasjonen opplyser videre at Fredrikstad (hjemmekamp mot KFUM Oslo) og Aalesund (Hødd) venter over 90 prosent fyllingsgrad på sine arenaer.

Slik spilles årets runde i Eliteserien: Brann – Sarpsborg, Fredrikstad – KFUM Oslo, Molde – Kristiansund, Rosenborg – Haugesund, Strømsgodset – Bryne, Tromsø – Bodø/Glimt, Viking – Sandefjord, Vålerenga – HamKam.

1. divisjon ser slik ut: Ranheim – Raufoss (15/5), Lillestrøm – Kongsvinger, Lyn – Skeid, Odd – Moss, Sogndal – Åsane, Stabæk – Mjøndalen, Start – Egersund, Aalesund – Hødd.

I fjor var det 125.824 tilskuere totalt på 16. mai-kampene. Den gangen fordelte de seg slik:

Eliteserien:

Bodø/Glimt – Tromsø: 8257

Brann – Sandefjord: 16.750

Fredrikstad – Strømsgodset: 11.317

Haugesund – Kristiansund: 6628

Odd – Molde: 6325

Rosenborg – KFUM Oslo: 21.426

Sarpsborg – HamKam: 6154

Viking – Lillestrøm: 15.800

Les også: Nå sier eksperter stopp: – Tidlig skjermbruk truer barnas framtid (+)

1. divisjon:

Levanger – Ranheim: 2188

Mjøndalen – Åsane: 1206

Raufoss – Moss: 952

Sandnes Ulf – Bryne: 4432

Stabæk – Lyn: 5026

Start – Egersund: 4036

Vålerenga – Kongsvinger: 10.770

Aalesund – Sogndal: 4557

Les også: Anmeldelse: Magien på Vestfossen (+)

Les også: Formuesskatt: Politikere kan spare millioner