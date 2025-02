Liverpool med sliteseier mot Wolves – Salah matchvinner på straffe

Liverpool stilte som klare favoritter på hjemmebane mot Wolverhampton, men måtte slite seg til tre nye poeng i jakten på ligatittelen i Premier League.

De rødkledde fra Merseyside topper tabellen med sju poeng ned til Arsenal.

15 minutter ut i kampen gikk Liverpool opp i ledelsen, da Luis Diaz scoret sitt første mål i 2025. Colombianeren snublet ballen i mål forbi en utrustende José Sá i Wolves-buret.

Ti minutt før pause gikk Diaz i bakken i feltet etter nok en feilslått utrustning fra Sá. Dommer pekte på straffemerket, og fra elleve meter scoret Salah sikkert sitt 23. mål for sesongen.

Like etter hvilen satt ballen i nota igjen for Salah, men egypteren ble avblåst for offside.

Etter en times spill dømte Simon Hooper straffespark til Liverpool, men etter en VAR-sjekk gjorde dommeren om sin avgjørelse etter at Diogo Jota hadde gått i bakken.

Istedenfor var det Wolverhampton som skulle få nettkjenning etter 67 minutter, da Matheus Cunha smalt inn et skudd fra like utenfor 16-meteren. Det ble kampens siste mål, til tross for at Wolverhampton la press på Liverpool mot slutten.

Jørgen Strand Larsen var ikke med for Wolverhampton søndag. Spissen sliter med en hamstringskade.