Han scorer ikke bare mange mål, han gjør det på måter ingen ar gjort før. Jo da, Zlatan Ibrahimovic har gjort noe lignende. Men scoringen til Haaland onsdag kveld i Manchester handlet om spenst, akrobatikk, nådeløshet og ikke minst fantasi. Hvor mange prøver på noe sånt?

Jeg går ut fra at du som leser dette er såpass interessert at du har sett scoringen et eller annet sted. Han får altså ballen fra brasilianske Savinho med fire motstandere mot seg. Han gjør sitt berømte rykk bakover som gir ham plass. Men ballen kommer slik at han ender opp med ryggen mot mål. Da er det vrient å score. Men overraskede forsvarsspillere fra Sparta Praha prøvde bare å beskytte seg da storoksen fra Jæren forlot bakken og brukte musklene sine til å ta et akrobatisk C-moment.

Erling Braut Haaland har sin egen fysioterapeut som følger ham også når han er med landslaget. Det intense kampprogrammet er en utfordring når mannen lever av eksplosivitet. Han skal helt plutselig legge inn spurter eller hopp når motstanderne ikke venter det. Han skal rykke ifra, både på bakken og i lufta. Dette krever muskler som tåler stor belastning. Mange spillere ville ikke tålt mannens krumspring på Etihad Stadium.

Han har en lignende scoring av dette merket før. Det er slike avslutninger spillere gjerne prøver seg på på trening. Men Haaland gjør det på den største scenen, han kvier seg ikke for å prøve helt nye ting. Onsdagens avslutning finner du ikke i instruksjonsvideoer om fotball. Det er ikke dette verdens utallige spisser øver på. Det er lov å la seg forbløffe.

Men Haaland liker å flytte grenser og han liker å levere scoringer som hele verden snakker om. Han er den høyest gasjerte spilleren i Premier League, med helt urimelige lønninger sett i det store bildet, men det er en annen diskusjon. Slike kvelder som dette skjønner vi hvorfor.

Les også: Haaland hylles etter drømmescoringen





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen