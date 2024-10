Gavi-comeback etter 348 dager: – Har drømt om dette øyeblikket i mange måneder

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

20-åringen ble operert etter å ha pådratt seg skaden i Spanias EM-kvalikkamp mot Georgia i fjor, og gikk glipp av resten av sesongen. Dermed røk også Spanias EM-triumf for supertalentet.

Søndag gjorde han imidlertid comeback da Barcelona vant 5-1 over Ørjan Nylands Sevilla i La Liga. Gavi kom innpå etter 83 og mottok en stående applaus fra publikum på Olympia stadion i Barcelona.

– Jeg er veldig glad for å være tilbake med laget. Jeg har drømt om dette øyeblikket i mange måneder, sa en emosjonell Gavi til Movistar Plus.

– Det verste under opptreningen er å ikke spille med lagkameratene mine. Å se laget fra utsiden er veldig vanskelig og gir deg et annet perspektiv, du lærer at du må nyte hvert øyeblikk og sette mer pris på ting, fortsatte han.

Gavi kom inn for bestekompis Pedri, som overrakte 20-åringen kapteinsbindet i comebacket.

– Jeg føler meg veldig heldig som er her i dag. Dette er livet mitt og det er dette jeg har gjort hele livet. Jeg har savnet det mye …

– Når du ser at alle supporterne og lagkameratene viser deg at de elsker deg og setter pris på deg, føler du deg veldig heldig, avsluttet han.

Barcelona står med ni seire på ti kamper og topper ligaen med tre poeng ned til Real Madrid på 2.-plass.