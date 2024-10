VAR-grep har båret frukter i Eliteserien – tidsbruken kraftig redusert når dommeren ser på skjerm

Det viser en oversikt fra Norges Fotballforbund.

I løpet av de 29 første serierundene forrige sesong, som er så langt NFFs offisielle oversikt strekker seg, tok det i gjennomsnitt to minutter og to sekunder når hoveddommeren ble bedt om å vurdere VAR-situasjoner ute på skjermen. Til sammen 30 ganger ble hoveddommeren beordret til å se på situasjonene selv.

Så langt i 2024-sesongen har kampleder vært ute og sett på skjermen 25 ganger. Det har i snitt tatt ett minutt og 27 sekunder. Dermed er tidsbruken redusert med 35 sekunder. Tiden regnes fra når dommeren venter med å blåse i gang spillet.

– Alt går fortere. Utviklingen er positiv, sier dommersjef Terje Hauge til NTB.

– Treffer bedre

VAR-sjef Svein Oddvar Moen stemmer i:

– Tidene er veldig gode. Vi får mer og mer erfaring, og vi treffer bedre på de avgjørelsene vi skal gå inn på. Derfor går tiden ned, sier han til NTB.

– Vi jobber hele veien med å få ned tiden, men vi kommer aldri til null. Det er mennesker som skal gjøre dette. Det er egentlig veldig gode tider. I forhold til hvor mye tid ballen er i spill i løpet av en kamp, så er det ikke mye tid som går til VAR. Denne sesongen har vi brukt 45 sekunder per kamp i snitt. Av 95 eller 96 minutter så er det ikke mye tid som går vekk, legger Moen til.

Gjorde grep

Moen understreker at NFF kontinuerlig jobber med å utvikle verktøyet.

– Jeg har veldig respekt for at vi har ulikt syn på VAR. Det er et hjelpemiddel som vi skal utvikle. Min jobb i denne settingen er å utvikle produktet. Produktet VAR skal bli bedre og bedre. Tallene viser at det er gjort noe her. Vi er i sesong nummer to. Vi skal utvikle det hele veien, sier han.

Kort tid før sesongstart kunngjorde NFF at kravet om antall VAR-kameraer på eliteseriearenaene økte fra fem til seks. Få kameraer var blant hovedforklaringene på at en VAR-avgjørelse mellom Odd og Vålerenga i fjor tok mer enn seks minutter.

I begynnelsen av august besluttet dommerseksjonen i NFF å justere VARs retningslinjer i forbindelse med marginale offsidesituasjoner knyttet til scoringer. Beslutningen ble tatt i dialog med et uavhengig VAR-utvalg, opplyste forbundet.

– NFF ønsker en kontinuerlig utvikling av VAR, og etter halvspilt 2024-sesong ser vi at tiden er inne for en ny justering av retningslinjene, sa Moen da.

Sterkt kritisert

Også i fjor justerte NFF retningslinjene til VAR midtveis i sesongen. Da omhandlet det «marginale offside i straffesparkfeltet med flere spillere involvert, knyttet til mål».

VAR-teknologien har vært gjenstand for massiv kritikk i supportermiljøene i Norge. Flere klubber har fattet styrevedtak om å jobbe for å skrote VAR i eliteserien. I slutten av juli tok Norges Fotballforbund grep og varslet at bruken av det omstridte verktøyet skal opp på forbundstinget neste år.

For kort tid tilbake foreslo styret i Vålerenga at cupfinalen for kvinner skulle bli spilt uten VAR. Forslaget fikk imidlertid ikke medhold blant Toppfotball Kvinners medlemmer, noe som var i tråd med innstillingen til styret.