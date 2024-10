Greske stjerner ville avlyse landskamp etter Baldock-dødsfall – fyrer løs mot medier

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

31 år gamle Baldock døde onsdag. Nyheten kom som et sjokk på fotballmiljøet. Fotballprofilen spilte denne sesongen for den greske storklubben Panathinaikos.

Under torsdagens nasjonsligamøte med England hedret de greske landslagsspillerne avdøde Baldock. I etterkant avslørte samtidig midtbanespiller Dimitrios Pelkas at han selv og lagkameratene ikke ønsket at kampen skulle gjennomføres.

Baldock ble født og vokste opp i England. Men på grunn av sin greske bestemor valgte han å representere det greske landslaget i 2022. Han spilte totalt tolv kamper for landet.

– Sånn er det, regler er regler, og Uefa hadde ingen annen mulighet enn å gjennomføre denne kampen, så derfor spilte vi i dag, sa Pelkas.

Mangel på respekt

Landslagskaptein Tasos Bakasetas gikk etter den høyst overraskende 2-1-seieren mot England til et kraftig angrep på enkelte medier.

– Det er en skam at noen av kollegene deres, jeg vil ikke si alle, for noen gjør jobben sin eksepsjonelt bra, brukte denne tragedien til å skrive og fortelle vitser, hvilket etterlater spekulasjoner, sa han ifølge The Mirror.

– Slikt må stoppe, for fremfor alt må du være et medmenneske. Det er det noen som ikke har forstått, og det vi så før kampen er en stor skam, la han til.

Bakasetas var oppbrakt over det han oppfatter som mangel på respekt over Baldocks familie. Han utdypet ikke hvilke medieoppslag han siktet til.

Klarte ikke spise

Hellas-kapteinen mener også at England-kampen burde vært avlyst og flyttet til en annen dato.

– Kampen burde aldri vært spilt under disse omstendighetene. Det er synd at noen av kollegene deres prøver å tjene på en slik tragedie ved å si stygge ting om George og familien hans, gjentok Bakasetas.

Dimitrios Pelkas dediserte seieren til den avdøde lagkameraten.

– Vi vil aldri glemme ham, jeg er sikker på at han i dag var med oss ​​ovenfra, og at han vil feire med oss, sa han ifølge PA.

Opptakten til kampen kunne knapt vært vanskeligere.

– Jeg vil ikke snakke om fotball, gårsdagen var veldig vanskelig for oss alle. Vi klarte ikke snakke, le eller spise på hotellet, sa Pelkas.