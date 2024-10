Solbakken bruker Haaland og Sørloth som spisspar igjen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I hjemmekampen mot Østerrike i september brukte landslagssjefen en spissduo på topp for første gang på tre år, men han måtte endre formasjon ved pause.

– Det var veldig bra de første 20 minuttene, men vi greide ikke å opprettholde defensiv intensitet i 4-4-2, sa han.

Likevel gir han formasjonen et nytt forsøk i kampen mot Slovenia.

– Defensivt blir det som vi startet kampen mot Østerrike i 4-4-2, med Nusa og Julian (Ryerson) på kantene og Ajer på høyreback, men når vi angriper, blir tallkombinasjonen annerledes. Det blir en glidende overgang, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

Ryerson på Ødegaards plass

Det er tre nye navn i startoppstillingen i forhold til hjemmeseieren over Østerrike. Ett bytte var helt nødvendig gjennom Martin Ødegaards overtråkk.

Kristoffer Ajer er klar igjen etter skade og blir erstatter for Ødegaard i elleveren, men det er Julian Ryerson som skyves fram et hakk og tar plassen Ødegaard hadde sist, selv om det blir en ganske annerledes rolle i laget.

Morten Thorsby erstatter Patrick Berg på sentral midtbane, mens Antonio Nusa erstatter Felix Horn Myhre på venstre kant, slik de gjorde ved pause mot Østerrike.

Solbakken mønstrer en ellever der alle unntatt Nederland-proffen David Møller Wolfe spiller i topp-5-ligaer. I Ødegaards skadefravær er Erling Braut Haaland for første gang lagkaptein fra start.

Slovenia-stjerner

Slovenia har to store stjerner. Benjamin Sesko er lagkamerat med Antonio Nusa i RB Leipzig og pøser inn mål både der og i landslaget. Hans fire mål i de to septemberkampene gjør ham til foreløpig toppscorer i nasjonsligaen.

Sesko la opp til utligningsmålet og scoret vinnermålet da Slovenia for to år siden vendte til 2-1-seier over Norge i en nasjonsligakamp på hjemmebane. Det tapet skulle vise seg å koste Norge en omspillssjanse i forrige EM-kvalifisering.

I mål står nå som da Jan Oblak, som spiller for Alexander Sørloths klubb Atlético Madrid. Han har i mange år vært regnet som en av verdens beste keepere.

Landslagssjef Matjaz Kek har gjort tre endringer i laget som slo Kasakhstan 3-0 i forrige kamp. Tidligere Viking-spiller David Brekalo er ute med skade, og Erik Janza kommer inn i den bakre fireren. Dejan Petrovic erstatter Jan Mlakar på midtbanen, mens Andraz Sporar erstatter Zan Celar som Seskos spissmakker.

Slovenia topper tabellen i B-divisjonens gruppe 3 med bedre målforskjell enn Norge. Begge har fire poeng, mens Østerrike og Kasakhstan er tre poeng bak.

Slik er lagene:

Norge (4-4-2):

1 Ørjan Nyland – 3 Kristoffer Ajer, 4 Leo Østigård, 21 Andreas Hanche-Olsen, 5 David Møller Wolfe – 14 Julian Ryerson, 8 Sander Berge, 2 Morten Thorsby, 20 Antonio Nusa – 7 Alexander Sørloth, 9 Erling Braut Haaland (kaptein).

Reserver: 12 Mathias Dyngeland, 13 Egil Selvik – 6 Patrick Berg, 10 Hugo Vetlesen, 11 Jørgen Strand Larsen, 15 Sondre Langås, 16 Marcus Holmgren Pedersen, 17 Torbjørn Heggem, 18 Kristian Thorstvedt, 19 Aron Dønnum, 22 Felix Horn Myhre, 23 Jens Petter Hauge.

Slovenia (4-4-2):

1 Jan Oblak (kaptein) – 13 Erik Janza, 21 Vanja Drkusic, 6 Jaka Bijol, 3 Jure Balkovec – 20 Petar Stojanovic, 22 Adam Gnezda Cerin, 10 Timi Elsnik, 4 Dejan Petrovic – 9 Andraz Sporar, 11 Benjamin Sesko.

Reserver: 12 Matevz Vidovsek, 16 Igor Vekic – 2 Kenan Bajric, 5 David Zec, 7 Josip Ilicic, 8 Jan Repas, 14 Jasmin Kurtic, 15 Blaz Kramer, 17 Jan Mlakar, 18 Zan Vipotnik, 19 Zan Celar, 23 Sven Karic.

Dommer: Manfredas Lukjancukas, Litauen.