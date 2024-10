Hagen blir Fredrikstad-trener på permanent basis – hovedtrener til 2027

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det melder klubben på sin egne nettsider.

Klubben skriver at laget har skaffet seg 1,7 poeng i snitt på de ti kampene som Hagen har hatt ansvaret. Den har også spilt seg fram til semifinalen i cupen. Der venter KFUM Oslo.

FFKs styreleder Jostein Lunde sier at de føler seg sikker på at klubben har landet på riktig kandidat.

– Fra 15. juli har styret valgt å bruke nødvendig tid på en slik viktig beslutning. Tiden har blitt benyttet til å bli bedre kjent med Andreas sine lederegenskaper, men også til å vurdere andre kandidater, forteller Lunde.

Hagen har en fortid som spiller og var i FFK fra 2019 til sommeren 2020. I Jerv var han assistent under Arne Sandstø fra sommeren 2020 og fram til 2023. Han var med da Jerv spilte seg opp i Eliteserien. I 2023 var han med på Fredrikstads opprykk til Eliteserien, som assistent under Mikkjal Thomassen.

Den færøyske suksesstreneren tok over som hovedtrener for AIK, som banet vei for Hagen som FFKs nye trener.

– Andreas har vært sentral i det arbeidet som er gjort rundt a-laget siden starten av 2023, og i den langsiktige ambisjonen om å nå toppen av Norsk fotball mener vi Andreas vil være en dyktig og helt riktig leder av a-lagsteamet og spillertroppen til FFK, sier sportssjef Joacim Heier.