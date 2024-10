Rangnick med styrket tropp mot Norge – savner fortsatt flere

Det var fem nye navn da Rangnick la fram troppen. Michael Gregoritsch, Andreas Weimann og Gernot Trauner er tilbake etter å ha mistet septemberkampene da skadelisten var lang.

– Dessverre er det fortsatt spillere som ikke er tilgjengelige, og Philipp Mwene er utestengt i den første kampen (mot Kasakhstan). Derfor har vi tatt ut 22 utespillere, to flere enn vanlig, sa Rangnick ifølge forbundets nettsted.

– Det betyr mye å ha Gregoritsch tilbake. Selv når han ikke er 100 prosent, hjelper han spillet vårt, sa han om Freiburg-spilleren.

Werder Bremen-forsvarer Marco Friedl er innkalt for første gang på over to år, mens Venezia-stopper Michael Svoboda er i landslagstroppen for aller første gang.

Neste år

Samme dag som Rangnick tok ut troppen, var David Alaba tilbake på treningsfeltet for første gang siden korsbåndskaden han pådro seg før jul i fjor. Real Madrid-spilleren må i første omgang nøye seg med løpetrening, og Rangnick gjør det klart at han ikke regner med ham på landslaget før neste år.

Med uavgjort i Slovenia og tap på Ullevaal er Østerrike på etterskudd i nasjonsligagruppa, men nå venter to hjemmekamper som begge spilles i Linz. Laget skal bo og lade opp i Windischgarsten.

– Kampen mot Kasakhstan må vi vinne. Det ville vært arrogant å si det samme om kampen mot Norge, men naturligvis ønsker vi å vinne den, sier Rangnick.

Østerrikes tropp:

Målvakter: Niklas Hedl (Rapid Wien), Patrick Pentz (Brøndby), Alexander Schlager (Salzburg).

Backer: Flavius Daniliuc (Hellas Verona), Marco Friedl (Werder Bremen), Philipp Lienhart (Freiburg), Philipp Mwene (Mainz), Stefan Posch (Bologna), Alexander Prass (Hoffenheim), Leopold Querfeld (Union Berlin), Michael Svoboda (Venezia), Gernot Trauner (Feyenoord).

Midtbanespillere: Christoph Baumgartner (RB Leipzig), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Konrad Laimer (Bayern München), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Romano Schmid (Werder Bremen), Matthias Seidl (Rapid Wien), Nicolas Seiwald (RB Leipzig), Kevin Stöger (Borussia Mönchengladbach), Patrick Wimmer (Wolfsburg).

Spisser: Junior Adamu (Freiburg), Marko Arnautovic (Inter), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (Blackburn).