Uruguay-veteranen Suárez gir seg i landslaget

Dermed avslutter han landslagskarrieren etter fredagens VM-kvalifiseringskamp mot Paraguay i Montevideo. Det fortalte Suárez på en pressekonferanse natt til tirsdag norsk tid.

– Fredagens kamp blir min siste for landet mitt, sa 37-åringen som til daglig spiller i MLS-klubben Inter Miami sammen med Lionel Messi.

Suárez måtte kjempe mot tårene under pressekonferansen. Han debuterte for Uruguay i 2007 og har scoret 69 mål på sine til nå 142 kamper i landslagsdrakten.

– Jeg vet at det ville blitt vanskelig for meg å komme med i neste VM. At det er jeg selv som bestemmer meg for å stoppe, og at jeg ikke tvinges til det på grunn av skader, føles bra, sa spissveteranen.