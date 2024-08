Europaligaen: Bodø/Glimt møter Manchester United på Old Trafford

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Glimt var plassert på seedingsnivå tre foran fredagens trekning. Manchester United, Roma, Porto og Tottenham var blant storfiskene på det øverste seedingsnivået.

Kjetil Knutsens mannskap skal bryne seg på Manchester United på Old Trafford, mens Porto kommer på besøk til Aspmyra.

Fra andre seedingsnivå trakk Glimt israelske Maccabi Tel Aviv og Braga (Portugal). I tillegg skal gultrøyene fra Bodø opp mot Union Saint-Gilloise, Qarabag, Besiktas og Nice.

United mot Mourinho

For Manchester United blir det også et gjensyn med gamletrener José Mourinho. De møter nemlig tyrkiske Fenerbahce på bortebane.

Erik ten Hags mannskap skal også opp mot Rangers (Skottland), Porto (Portugal), PAOK (Hellas), Twente (Nederland), Steaua Bucuresti (Romania) og Victoria Plzen (Tsjekkia).

Tottenham skal på sin side møte Moldes overmenn i playoffen til turneringen, svenske Elfsborg. De øvrige motstanderne er Roma, Rangers, AZ, Ferencvaros, Qarabag, Galatasaray og Hoffenheim.

Alle de 36 lagene havner i én liga, i stedet for det velkjente gruppespillet med åtte puljer med fire lag i hver. Lagene som havner på 1.- til 8.-plass i ligaen går direkte til åttedelsfinalene.

Røk i omspillet

Lagene fra 9.- til 24.-plass havner i omspill om åtte plasser i åttedelsfinalene, der lag fra 9.- til 16.-plass møter lag fra 17.- til 24.-plass. Lagene fra 25.- til 36.-plass ryker ut av turneringen og får heller ikke plass i conferenceligaen.

Glimt holdt stø kurs mot den gjeveste klubbturneringen i europeisk fotball etter 2-1-seier hjemme mot serbiske Røde Stjerne i det første av to oppgjør i playoffen til mesterligaen. Onsdag røk imidlertid Knutsens mannskap på et tungt 0-2-tap i Beograd, og for annen gang på tre år ble drømmen om Champions League-spill knust i siste hinder.

Hjemme i Norge er Glimt klar serieleder etter at to tredeler av sesongen er unnagjort. Ned til Viking og Brann på sølv- og bronseplass er avstanden åtte poeng.