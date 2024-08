Vålerenga ber om at VAR ikke brukes under kvinnenes cupfinale

– Vi har et styrevedtak i Vålerenga om å jobbe mot VAR, så det er bare logisk at vi fremmer dette, sier Vålerenga-styremedlem Runar Kvernen til TV 2.

«Våre kvinnelige utøvere fortjener ikke at cupfinalen blir brukt som eksperimenteringsarena for et verktøy som det er svært blandende erfaringer med. Slik situasjonen er nån medfører bruk av VAR i cupfinalen et betydelig risikoelement», heter det blant annet i forslaget TV 2 har fått tilgang til.

Vålerenga Fotball ber om at forslaget blir behandlet når TFK har medlemsmtøe 19. september.

VAR ble brukt i cupfinalen mellom Vålerenga og Rosenborg i fjor høst. Utenom det har det ikke vært i bruk på kvinnesiden i Norge.

Disse spiller om finaleplass i NM for kvinner:

Røa – Rosenborg

Vålerenga – Brann

Semifinalene spilles 28. og 29. september, mens finalen går på Ullevaal stadion 24. november.

Under torsdagens møte i Norsk Toppfotball (NTF) ble det klart at også 1.-divisjonsklubbene får være med på å påvirke VARs framtid tidlig neste år.

En arbeidsgruppe, ledet av Raymond Johansen, skal i tillegg utrede fordeler og ulemper ved bruk av videodømming.

Senere, i mars 2025, blir VAR et tema på forbundstinget til NFF.