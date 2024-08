Glimts trøstepremie: Dette er kanonene i europaligaen

Det kan bli utfallet av fredagens trekning i Monaco. United er blant de høyest seedede lagene i europaligaen sammen med Roma og Porto.

Tottenham er Premier Leagues andre deltaker i Uefas nest gjeveste klubbturnering.

Onsdag ble Bodø/Glimt utspilt av Røde Stjerne i et 0-2-tap i Beograd. Det ga serbisk 3-2-seier sammenlagt og knuste nordlendingenes Champions League-håp. Norge har ikke hatt et herrelag i mesterligaen siden 2007.

Nytt format

Europaligaen gir ikke nærheten av like mange millioner kroner, men blir likevel lukrativ for Glimt. Nytt for sesongen er at det tradisjonelle gruppespillet erstattes av en ligafase.

Det betyr at alle 36 kvalifiserte lag spiller om å komme høyest mulig på en og samme tabell. Alle skal spille åtte seriekamper (fire hjemme, fire borte) mot ulik motstand i hver av dem.

Denne fasen gjøres unna i perioden 25. september til 30. januar.

Så lenge Bodø/Glimt unngår å ende blant de tolv siste på tabellen, får de gulkledde muligheten til å ta seg til cupspillet. De åtte beste går rett til åttedelsfinaler, mens 9.-til 24.-plass gir omspill.

To norske lag?

Molde kan også ta seg til europaligaen, men ligger dårlig an etter 0-1-tapet hjemme mot Elfsborg. Torsdag skal romsdalingene prøve å snu det i Sverige.

I tillegg til Glimt er disse lagene EL-klare før de siste kvalifiseringskampene:

Roma (Italia), Manchester United (England), Porto (Portugal), Rangers (Skottland), Eintracht Frankfurt (Tyskland), Lazio (Italia), Tottenham (England), Slavia Praha (Tsjekkia), Real Sociedad (Spania), AZ Alkmaar (Nederland), Olympiakos (Hellas), Lyon (Frankrike), Fenerbahçe (Tyrkia), Qarabag (Aserbajdsjan), Galatasaray (Tyrkia), Union Saint-Gilloise (Belgia), Dinamo Kyiv (Ukraina), Midtjylland (Danmark), Malmö (Sverige), Athletic Bilbao (Spania), Hoffenheim (Tyskland), Nice (Frankrike), Twente (Nederland).













