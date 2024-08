Store profiler stadig på klubbjakt – denne «stjerneelleveren» kan fortsatt hentes gratis

NTB har tatt en gjennomgang av spillerne som enn så lenge står uten kontrakt. Den viser at følgende «ellever» (3-4-1-2) fortsatt kan hentes vederlagsfritt:

Keylor Navas: Den tidligere Real Madrid- og Paris Saint-Germain-målvakten tilbrakte fjorårssesongen på utlån hos Premier League-klubben Nottingham Forest, men fikk ikke forlenget kontrakten sin med PSG denne sommeren. Navas vant hele tre Champions League-titler i løpet av tiden i Real Madrid.

Mats Hummels: Den tyske midtstopperbautaen har fortsatt til gode å finne sin neste klubb etter at han i sommer forlot Borussia Dortmund. Tidligere i august meddelte Brighton-sjef Fabian Hürzeler at klubben fra den engelske sørkysten var i positive samtaler med veteranen. En overgang har det enn så lenge ikke blitt noe av.

Sergio Ramos: Den spanske forsvarsstjernen tilbrakte forrige sesong i Sevilla, men ettårsavtalen ble ikke forlenget. 38-åringen, best kjent fra den suksessrike perioden i Real Madrid, tilbrakte to år i Paris Saint-Germain fra 2021 til 2023.

Joel Matip: Kameruneren avsluttet nylig et svært vellykket klubbkapittel i Liverpool, og i en alder av «bare» 33 år er midtstopperen etter alt å dømme lysten på å fortsette karrieren på toppnivå. En ny arbeidsgiver er enn så lenge ikke funnet. Leverkusen har blitt nevnt som en mulig destinasjon, dersom fjorårets tyske seriemester ender opp med å selge Jonathan Tah.

Juan Cuadrado: Colombianeren fikk ikke forlenget kontrakten med Inter, og den tidligere Chelsea- og Juventus-spilleren står dermed uten klubb. Cuadrado gjorde seg til et merkbart navn under fotball-VM for ti år siden og står bokført med hele 116 opptredener med det colombianske flagget på brystet.

Adrien Rabiot: 29-åringen var fast inventar på det franske laget under EM i Tyskland i sommer, men det har likevel ikke lyktes midtbanespilleren å finne en ny arbeidsgiver. Rabiot tilbrakte forrige sesong i Juventus, men avtalen har enn så lenge ikke blitt forlenget.

Andre Gomes: Portugiserens tid på Goodison Park kom til veis ende i sommer, og 31-åringen har dermed vært nødt til å se seg om etter en ny klubb. Gomes står med respektable 29 landskamper for Portugal, og fra 2016 til 2019 spilte han for Barcelona.

Douglas Costa: 33-åringen fra Brasil var i en årrekke en offensiv trussel på vingen hos både Bayern München og Juventus, men de seneste årene har formkurven vært dalende for den 168 centimeter høye brasilianeren. Fluminense var 33-åringens forrige arbeidsgiver, men det ble med bare et halvt år i klubben.

Dele Alli: Den engelske juvelen har slitt tungt på fotballbanen de siste årene, og i en alder av bare 28 år synes det som en liten evighet siden midtbanespilleren var betraktet som en av Europas beste spillere i posisjonen. Alli forlot Tottenham i januar 2022, men har ikke vært på banen siden 26. februar 2023. Tidligere i år sa han i et intervju med Sky Sports at han har et mål om å spille VM i 2026. Alli trener for tiden sammen med Everton med et mål om en ny kontrakt med klubben han ble hentet til fra Tottenham.

Memphis Depay: Den nederlandske stjernen ble sett på som en av Europas fremste offensive talenter da han ble hentet til Manchester United i 2015. Tiden på Old Trafford var alt annet enn vellykket, men nederlenderen har likevel vist solide takter i både Lyon, Barcelona og Atlético Madrid. 30-åringen var en del av den nederlandske troppen som tok seg til EM-semifinale i sommer.

Anthony Martial: Franskmannen forlot som ventet Manchester United da kontrakten gikk ut etter forrige sesong, og etter 317 kamper for Old Trafford-klubben har han fortsatt til gode å finne en ny arbeidsgiver. Det har imidlertid vært svært stille rundt 28-åringen denne sommeren. Martials forrige offisielle opptreden kom 9. desember i fjor.

