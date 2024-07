Colombia-treneren reagerer på lang Shakira-opptreden: – Kan påvirke spillerne

Det er artisten Shakira som skal underholde tilskuerne under pausen i finalekampen mellom Colombia og Argentina i Miami søndag kveld.

Normalt varer en pause 15 minutter, men arrangørene har gjort unntak før finalen. For å gjøre plass til Shakiras opptreden forlenges hvilen med ti minutter. Det er ikke Lorenzo fan av.

– Det burde være som enhver annen kamp. Det burde være 15 minutter, det som står i regelboken, sa han på lørdagens pressetreff.

Tidligere i mesterskapet ble Argentina-trener Lionel Scaloni utestengt i én puljekamp for at laget var for sen ut av garderoben ved to anledninger. Lorenzo mener derfor at det er noe dobbeltmoralsk å forlenge pausen i finalen.

– Da vi kom ut i det 16. minuttet i pausen, ble vi sanksjonert. Nå viser det seg at det skal være en konsert som fører til ytterligere forsinkelser.

Colombia-treneren legger til:

– Det kan påvirke spillernes fysikk siden muskulaturen kan bli kald.

Colombia vant sin hittil eneste Copa America i 2001. Argentina er regjerende mester og jakter på sin 16. tittel i turneringen. Det vil være rekordmange, én mer enn Uruguay.

Les også: Suárez utlignet på overtid – Uruguay vant bronsekampen i Copa America