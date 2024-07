Knusende Glimt-seier i Bodø: Brann-kapteinen så rødt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed økte Glimt ledelsen på toppen av tabellen i Eliteserien. Med én kamp mindre spilt er gultrøyene fem poeng foran Brann på 2.-plass.

Ulrik Saltnes stanget Glimt i ledelsen etter 20 minutter, før Jostein Gundersen økte til 2-0 rett før pause. Etter hvilen scoret Patrick Berg både Glimts tredje og fjerde mål. På tampen dunket Sondre Brunstad Fet inn 5-0, mens Aune Heggebø gjorde Branns redusering.

Brann sto for kampens første store sjanse etter fem minutter da Niklas Castro spilte Bård Finne alene gjennom, men til bortesupporternes fortvilelse klarte ikke spissen å overliste Nikita Haikin i Glimt-buret.

– Det er kjedelig med de marginene imot, sa Finne til TV 2 i pausen.

Skjebnesvangert

De påfølgende minuttene skulle vise seg å bli skjebnesvangre for bergenserne.

Heltne Nilsen pådro seg først et gult kort for en sen takling på Saltnes, før han fire minutter senere ble sendt i dusjen for nok en stygg takling på Albert Grønbæk.

– Han mister det fullstendig. Han er overtent, og det er ingen unnskyldninger, kommenterte Simen Stamsø Møller på TV 2.

På vei ut av banen tok Brann-kapteinen seg også tid til å dytte og krangle litt med Glimt-trener Kjetil Knutsen og Jens Petter Hauge.

– Det er veldig kjedelig å ødelegge kampen så tidlig. Det er mitt ansvar, det er jo det. Jeg ser at dommeren har muligheten til å gi gult hvis han vil, sa Heltne Nilsen til TV 2 i pausen.

– Nesten utrolig

Brann-kapteinen erkjente at han kom litt sent inn i den første taklingen på Saltnes, og forklarte at han skled da han skulle takle Grønbæk.

– Det er fort gjort og det er nesten utrolig at jeg ikke har fått rødt kort så tidlig før. Jeg har vært på grensen og har hatt gult kort mange ganger. Det er vell ikke mange som har flere kort enn meg? spurte han retorisk.

Om tumultene med Hauge var Heltne Nilsen åpen på at han prøvde å irritere på seg noen kort til motstanderne.

– Det var egentlig bare for å prøve å få han med i fallet. Når han var oppi ansiktet mitt, håpet jeg at han fikk et gult kort han også. Det var voldsomme reaksjoner fra benken, sa Heltne Nilsen.

Det ble tumulter på indre bane da Sivert Heltne Nilsen ble utvist tidlig i kampen. (Thomas Andersen/NTB)





Det tok ikke lenger enn ti minutter før gultrøyene fikk hull på byllen. Scoringen kom da Grønbæk slo inn foran mål, hvor Saltnes stanget inn ledermålet.

Rett før pause doblet Gundersen ledelsen med sitt første mål for Glimt. Grønbæk sto igjen for assisten da han slo en corner hardt inn foran mål, som midtstopperen banket i nettmaskene.

Etter hvilen fortsatte Glimt overkjøringen da Berg banket inn 3-0-målet, før han også scoret vertenes fjerde mål med 13 minutter igjen på klokken.

Ett minutt før full tid noterte også Fet seg på scoringslisten da han banket inn 5-0-målet etter litt klabb og babb i feltet.

VAR-markering

Glimt måtte klare seg uten noen klar spiss på topp ettersom både Kasper Høgh og Runar Espejord er ute med skade. Dermed måtte Håken Evjen vikariere som spiss.

Gultrøyene fikk imidlertid tilbake Nino Zugelj som har vært i fotball-EM med Slovenia.

Da kampen startet ble den nesten umiddelbart avbrutt da Glimt-supporterne kasten en haug med tennisballer ut på banen for å markere mot VAR. Det har også Lillestrøm og Sarpsborg gjort den siste tiden.

Banemannskapet i Bodø var imidlertid raske med å rydde opp og under to minutter senere var kampen i gang igjen.