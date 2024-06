Copa America: Vinícius Júnior herjet mot Paraguay

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Med tre poeng står Brasil med fire poeng etter to kamper i gruppe D. Det er to poeng mindre enn gruppeleder Colombia, som har vunnet begge sine kamper i gruppespillet.

Etter en målløs kamp mot Costa Rica i den første kampen fant de brasilianske stjernene veien til nettmaskene mot Paraguay. To mål av Vinícius Júnior og ett signert Savio satte tonen i første omgang.

Omar Alderete reduserte tidlig i annen omgang, men Lucas Paquetá fastsatte sluttresultatet til 4–1 etter 65 minutters spill.

Tidligere på kvelden hadde Colombia vunnet 3–0 over Costa Rica. Her satte Liverpool-stjernen Luis Díaz på straffe etter halvtimen, før Davinson Sánchez og Jhon Córdoba satte inn de to siste målene etter pause.

I siste runde av gruppespillet møtes Brasil og Colombia for å avgjøre hvem som blir gruppevinnere. I tillegg møtes Costa Rica – Paraguay. Skulle Costa Rica vinne sin kamp og Brasil tape sin kamp, er Brasil ute av mesterskapet. Kun de to beste lagene fra hver gruppe går videre.