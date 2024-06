Utlignet med kampens siste spark, Italia videre i EM

Kroatia hadde stø kurs mot åttedelsfinale etter et historisk mål fra Luka Modric.Åtte minutter på overtid sørget Mattia Zaccagni for 1-1 med en klassescoring oppe i vinkelen. Det ble kampens siste spark på ballen.

Med to poeng og minus tre i målforskjell skal svært mye til for at kroatene blir blant de fire beste gruppetreerne. I skrivende stund er de nummer fem på treertabellen, men med full klaff kan Kroatia fortsatt slå 3.-plassen i gruppe C og F.

Italia er på sin side klare for åttedelsfinale mot Sveits. Den spilles førstkommende lørdag.

Real Madrid-legenden Modric fikk muligheten fra ellevemeteren etter at VAR hadde konkludert med en italiensk hands i egen sekstenmeter snaue ti minutter ut i annen omgang.

I duell med Gianluigi Donnarumma mislyktes imidlertid Modric, men drøye tretti sekunder senere plukket han opp returen etter en stor Donnarumma-redning. Da gjorde midtbaneeleganten ingen feil, og veteranen hamret Kroatia i ledelsen.

– Et historisk øyeblikk. Et vanvittig øyeblikk. Bare fotball kan skrive sånne historier, utbrøt TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Modric ble samtidig tidenes eldste målscorer i et fotball-EM. Østerrikske Ivica Vastic har hatt rekorden i 16 år. Han traff blink mot Polen i 2008 i en alder av 38 år og 257 dager. Modric er 32 dager eldre.

– Ser veldig solide ut

Fire minutter ut i kampen ladet Luka Sucic kanonen fra distanse, men Gianluigi Donnarumma sto i veien for forsøket. Etter snaut halvspilt førsteomgang stanget Mateo Retegui et godt slått innlegg utenfor målet i andre enden.

Også lagkamerat Alessandro Bastoni var nær scoring med pannebrasken, men Kroatias keeper Dominik Livakovic vartet opp med en mesterlig redning. Dermed sto det 0-0 ved sidebyttet.

– Det er omtrent den eneste feilen Bastoni har gjort i den første omgangen. Han har sett ut som en «prime» Chiellini i forsvar for et Italia som ser veldig solide ut, sa TV 2s ekspert Simen Stamsø Møller i pausen.

VM-suksess

I 2018 tok Kroatia VM-sølv i Russland, før mannskapet til Zlatko Dalic vant bronsefinalen i Qatar fire år senere.

På det europeiske turneringskontinentet har det gått tråere for kroatene. I 2016 røk de ut i åttedelsfinalen, før det stanset på samme tidspunkt fem år senere.

Italia er på sin side regjerende europamester etter finaleseieren mot England i 2021.

---

FAKTA

EM menn mandag, siste runde gruppe B:

Kroatia – Italia 1-1 (0-0)

Mål: 1-0 Luka Modric (55), 1-1 Mattia Zaccagni (90).

Dommer: Danny Makkelie, Nederland.

Gult kort: Luka Sucic, Luka Modric, Luka Ivanusec, Marin Pongracic, Josip Stanisic, Marcelo Brozovic, Kroatia, Riccardo Calafiori, Nicolò Fagioli, Italia.

Kroatia (4-3-3): Dominik Livakovic – Josip Stanisic, Josip Sutalo, Marin Pongracic, Josko Gvardiol – Luka Modric (Lovro Majer fra 79.), Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic (Luka Ivanusec fra 69.) – Luka Sucic (Ivan Perisic fra 69.), Andrej Kramaric (Josip Juranovic fra 88.), Mario Pasalic (Ante Budimir fra 45.).

Italia (3-2-3-2): Gianluigi Donnarumma – Matteo Darmian (Mattia Zaccagni fra 81.), Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori – Giovanni Di Lorenzo, Federico Dimarco (Federico Chiesa fra 56.) – Nicolò Barella, Jorginho (Nicolò Fagioli fra 81.), Lorenzo Pellegrini (Davide Frattesi fra 45.) – Giacomo Raspadori (Gianluca Scamacca fra 74.), Mateo Retegui.

---