Billborn ferdig i Sarpsborg: – Dette er det rette å gjøre nå

Det opplyser eliteserieklubben på sine nettsider.

– Som klubb og trenerteam har vi jobbet hardt gjennom en sportslig krevende periode. Det er etter gode samtaler en gjensidig respekt om at dette er det rette å gjøre nå. Tiden er moden, sier daglig leder Raymond Fjeld.

Sarpsborg ligger nest sist i Eliteserien etter elleve kamper. Fasiten er tre seirer og kun ti poeng.

Spillerne ble informert om avgjørelsen søndag ettermiddag.

– Vi vil takke Stefan og Jocke for et veldig godt samarbeid. De har vært flotte representanter for oss og stått fjellstøtt i gode og tyngre perioder, sier Fjeld.

Klubben opplyser at Guillermo Molins og Dan-Atle Grønn skal lede treningene framover sammen med Dag Tore Bergerud, John Alvbåge og det fysiske trenerteamet. Klubben jobber med å få på plass en ny hovedtrener.

Neste kamp for sarpingene er hjemme mot Bodø/Glimt.

Billborn tok over Sarpsborg for to og et halvt år siden. Da hentet han inn Björklund som han jobbet sammen med i Hammarby.