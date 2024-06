Uenighet om Ronaldo: – Han er unik

Portugals superstjerne spilte hele kampen da laget kjempet seg til tre poeng i åpningskampen mot Tsjekkia tirsdag, men gikk målløs av banen og uten målpoeng.

Andre runde i gruppe F spilles lørdag, og Ronaldos Portugal møter Tyrkia etter kampen mellom Georgia og Tsjekkia.

Fotballprofiler og -eksperter har ulike syn på hvordan Ronaldo presterte i åpningskampen. Tidligere Arsenal-kaptein Cesc Fabregas er blant dem som skryter verdensstjernen opp i skyene.

– Uansett hva du gjør, om Ronaldo spiller bra eller om laget spiller bra, så finner han alltid en mulighet. Han tar vare på seg selv på et helt annet nivå. Han trenger bare et lite øyeblikk med rom for å skape en sjanse. Grunnspillet hans har blitt mye bedre enn i de siste par årene, hevdet Fabregas på BBC etter Tsjekkia-kampen.

– Han er alltid foran forsvarsspilleren. Han er unik, fortsatte den tidligere Arsenal-kapteinen.

Les også: Støre møtte skeive idrettsutøvere

– Likte sulten hans

Viaplay-ekspert Lars Tjærnås var også imponert over den 39 år gamle angrepsspilleren, som ble historisk da han entret gressmatta i sitt sjette fotball-EM som den første noensinne.

Han debuterte i mesterskapet på hjemmebane for 20 år siden og vant det i 2016.

– Jeg likte sulten hans, jaktinnstinktet og hvordan han sto frem som leder, skrev Tjærnås på X om det Ronaldo leverte mot Tsjekkia.

Han forklarer videre overfor VG:

– Du så det best på et par av de tidlige innleggene der han var et sekund eller to for langt unna til å kunne nå dem. En tidligere utgave kunne fort signalisert «udugelighet» til avsender. Nå var han nesten en professor i pedagogikk, sendte oppmuntrende signaler og blikk hele veien.

Men til tross for lederegenskapene, hungeren etter scoring og at han kom til flere sjanser, ble det ingen mål på Ronaldo i åpningskampen.

– Han ser tung ut

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen uttalte følgende underveis i andreomgangen mot Tsjekkia:

– Ronaldo har som ventet ikke blitt raskere, yngre eller bedre av å være i Saudi-Arabia. Han ser tung ut.

Før nyttår 2023 signerte den tidligere Manchester United-, Juventus- og Real Madrid-spilleren for saudiarabiske Al-Nassr.

Etter at unggutten Francisco Conceição sikret 2-1-seieren på overtid tirsdag, oppsummerte Mathisen at det var en “svært frustrerende kveld” for Ronaldo.

– Han hadde flere gode innlegg han kunne ha gjort langt mer ut av, og på den annullerte scoringen bør han klare å holde seg på riktig side samt sette ballen i mål. Heldigvis for Portugal ble han – og resten av laget – reddet av yngre krefter, kommenterte Mathisen.

Kan bli benket

BBC-ekspert og tidenes mestscorende spiller i Premier League, Alan Shearer, spekulerer i om Ronaldo muligens må godta å spille færre minutter dette mesterskapet.

– Det er nøkkelen til om Portugal kan vinne hele turneringen. Fordi hvis han godtar at han ikke kan spille 90 minutter hver kamp, så vil de komme langt i å kunne vinne dette, mente den tidligere storscoreren på BBC.

Under VM i Qatar i 2022 ble Ronaldo benket fra start i åddedelsfinalen da Portugal smadret Sveits hele 6-1.

Når portugiserne møter Tyrkia i gruppespillets andre runde lørdag kveld, er de á poeng. Tyrkia slo Georgia 2-1 i sin første gruppespillkamp. Matchen mellom Tyrkia og Portugal starter klokka 18.00 og sendes på TV 2 Direkte.

Les også: Kampprogrammet for hele fotball-EM