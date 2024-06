Montemurro blir Hegerbergs nye trener i Lyon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

54-åringen er fra Australia, men han har allerede hatt suksess med kvinnelagene til store europeiske klubber. Fra 2017 til 2021 var han trener for Arsenal i England, fra 2021 til i sommer for Juventus i Italia.

Med Arsenal vant han superligaen i 2019 og ligacupen året før. Laget ble også toer i serien en gang og tapende finalist to ganger hver i FA-cupen og ligacupen.

Juventus førte han til seriegull i 2022 og til cuptittel både i 2022 og 2023.

Nå skal han etterfølge Sonia Bompastor, som er blitt ny Chelsea-manager etter at Emma Hayes ble USAs landslagssjef.

Montemurro presenterte seg for Lyon-ledelsen da Juventus-laget hans ga Lyon hard kamp i kvartfinalen i 2022. Lyon gikk videre med sammenlagt 4-3 og vant senere finalen.

– Han er en av profilene vi har fulgt over tid. Med hans erfaring og inngående kjennskap til kvinnefotball er vi glade for å ønske ham velkommen og sikre på at han vil få det beste ut av laget vårt, sier Lyon-direktør Vincent Ponsot til Lyons nettsted.

– Jeg er ekstremt beæret over å bli en del av en så eksepsjonell organisasjon som Lyon, verdenslederen i kvinnefotball. Klubben er synonym med høyt nivå. Kampene mot denne klubben var alltid høydepunkt for meg, sier Montemurro selv.