Chelsea forvirret fansen – så kom gladnyheten

Chelsea la først ut en video der Kerr oppsummerte sine fire år i klubben. Der så man en tydelig beveget Kerr takke fansen for støtten. Det fikk flere supportere til å ta til kommentarfeltet for å kreve en forklaring, og 20 minutter senere kom den.

Kerr, som er lagkamerat med Guro Reiten i Chelsea, har skrevet under på en kontrakt som strekker seg til sommeren 2026.

– Trodde dere virkelig jeg skulle gi meg? sier Kerr i videoen.

Kerr debuterte for Australia som 15-åring tilbake i 2009. Siden den gang har hun scoret 69 mål på 128 kamper.

Kerr startet karrieren i Perth og spilte for Sydney FC og Western New York Flash før hun i 2015 signerte for Sky Blue FC i den amerikanske ligaen. Deretter gikk reisen til Chicago Red Stars før hun signerte for Chelsea i 2020.

30-åringen er for tiden ute av spill med en alvorlig kneskade. Det gjør at hun mister sommerens OL-turnering.

Landslagsspiller Maren Mjelde er ferdig i Chelsea denne sommeren etter sju år i klubben.