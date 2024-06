Dagsavisens EM-guide gruppe F: Kan Ronaldo og Portugal gå til topps igjen?

Gruppe F består av Portugal, Tsjekkia, Tyrkia og nykommer Georgia. Sistnevnte er det eneste laget som debuterer i årets mesterskap, og til tross for å være det lavest rangerte landet har Georgia havnet i en relativt overkommelig gruppe. Portugal er store favoritter, mens det er åpent om de resterende plassene. Tredjeplassen kan også gi avansement, så her er det muligheter både for Tsjekkia, Tyrkia og Georgia.

Da Portugal vant EM i 2016 måtte Cristiano Ronaldo ut med skade, og var omtrent mer aktiv enn trener Fernando Santos på sidelinja resten av kampen. Ronaldo har allerede spilt flest kamper og scoret flest mål, men selv om han nå har passert 39 år og spiller i Saudi-Arabia, blir han ikke den eldste utespilleren i EMs historie. Den æren tilfaller lagkamerat og kaptein Pepe, som i en alder av 41 år også passerer Gabor Kiraly som EMs eldste spiller noensinne. Men bak dem er det et stjernelag med verdensklassespillere.

Bruno Fernandes og Bernardo Silva blir viktige fremover, mens Ruben Dias er klippen bak. Joao Cancelo, Diego Dalo og Nuno Mendes har store offensive kvaliteter på backene, mens Joao Palhinha, Ruben Neves og Vitinha skal gjøre grovjobben på midten. Se også opp for stortalentet Joao Neves, som kan få sitt store internasjonale gjennombrudd, sammen med stopper Antonio Silva og Francisco Conceição.

Trener: Roberto Martinez. Se opp for: Joao Neves, Antonio Silva og Francisco Conceição

Tsjekkia

Har vært med i hvert eneste EM siden de ble et selvstendig land, og er alltid garantister for underholdende og positiv fotball. Langt svakere når de må føre kamper selv, enn når de kan ligge dypt og kjøre kontringer av en annen verden med offensive backer, en kreativ midtbane og et oppspillspunkt på topp. Har ikke helt det samme spillermaterialet som ved inngangen av årtusenet, da Tomas Rosicky, Pavel Nedved, Karol Poborsky, Jan Koller og Petr Cech tok de til semifinale, men blir garantert artige å se på.

West Ham-duoen Vladimir Coufal og kaptein Tomas Soucek er nok de to mest kjente her hjemme, sammen med spydspiss Patrick Schick. Han har hatt to blytunge sesonger med skade etter at han ble toppscorer i EM 2021, men har vært med på Leverkusens utrolige sesong som endte i liga- og cupgull og 51 kamper på rad uten tap. Er han tilbake i slag, kan tsjekkerne få til det meste.

Ladislav Krejci leder et robust forsvar, og Tsjekkia har en god dødballstyrke både offensivt og defensivt, med gode innleggsføtter i Antonin Barak og Vaclav Cerny. Vil trolig kjempe mot Tyrkia om å gå direkte videre fra gruppa, men uansett om de blir nummer to eller tre stopper det nok i åttdelsfinalen. Andreplassen møter trolig Frankrike, mens tredjeplassen i gruppa får bryne seg på England.

Trener: Ivan Hašek. Se opp for: Sparta Praha-duoen Ladislav Krejci og Martin Vitik i forsvar.

Tyrkia

Kommer inn i mesterskapet i forferdelig form, med tre tap og to uavgjort på sine siste fem kamper mot lignende motstand som de møter i sin egen EM-gruppe. Litt av grunnen til det er at de har et nokså ungt lag, med mange spennende spillere, men også at de har mange lignende spillertyper der ikke alltid det defensive står i førersetet. Dermed kan det ende med resultater som 1-6-tapet for Østerrike i mars.

Tidligere Juventus og Atalanta-spiller Merih Demiral leder forsvaret, sammen med blant andre Zeki Çelik som spiller i Roma. På midten har de Hakan Çalhanoğlu, som er kaptein og lagets ledestjerne, sammen med Benficas Orkun Kökçü. På topp blir det virkelig interessant, med unge stortalenter som Arda Güler fra Real Madrid og Kenan Yldiz fra Juventus.

Savner spillere som Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Cengiz Ünder og Enes Ünal, som alle kunne utgjort en forskjell. Har nok kanskje bedre spillere på papiret enn Tsjekkia, mens tsjekkerne nok har et mer samspilt lag som spiller for hverandre. Blir som vanlig vanskelige å spå i dette mesterskapet, men hvis de klarer å slå Tsjekkia kan de ta seg videre, men der stopper det nok også for Tyrkia denne gangen.

Trener: Vincenzo Montella. Se opp for: Arda Güler, Kenan Yldiz og Semih Kılıçsoy.

Georgia

Georgia var i Norges gruppe i EM-kvalifiseringen, og var blant landene Norge ga vekk poeng mot som gjorde at vi ikke nådde mesterskapet. Det gjorde Georgia etter å ha slått Hellas i omspillsfinalen de fikk gjennom Nations League, og det gjorde at landet tok seg til sitt aller første mesterskap noensinne. Det har naturligvis ikke gått upåaktet hen hjemme i Georgia, der alle spillerne nå er nasjonale helter.

Størst av alle er Napoli-stjernen Khvicha Kvaratskhelia, eller Kvaradona som han blir kalt på grunn av likheten i spillestil og Napoli-bakgrunnen til Diego Maradona. Var enormt god da Napoli tok sitt første seriegull siden 1990 forrige sesong, men har ikke vært like god verken på klubb eller landslag i år.

I mål var det Valencia-keeper Giorgi Mamardashvili sin strafferedning som sendte Georgia til EM, og burvokteren blir en nøkkelspiller for et Georgia-lag som trolig kommer til å slippe til en god del sjanser. Forsvaret er ikke det beste, med kaptein Guram Kashia som har rukket å bli 36 år. Han har flest kamper i landets historie, men verken han eller resten av forsvaret har fart som sin store styrke. Er lavest rangert av samtlige i EM, men kan overraske med ukuelig pågangsmot. Avansement hadde vært enormt stort.

Trener: Willy Sagnol. Se opp for: Kvaratskhelia og Georges Mikautadze, som har imponert på lån i Metz.

---

Gruppe F

Tabelltips: 1) Portugal. 2) Tsjekkia. 3) Tyrkia. 4) Georgia.

Tirsdag 18. juni 18.00: Tyrkia – Georgia (Dortmund. 21.00: Portugal – Tsjekkia (Leipzig).

Lørdag 22. juni 15.00: Georgia – Tsjekkia (Hamburg). 18.00: Tyrkia – Portugal (Dortmund).

Onsdag 26. juni 21.00: Georgia – Portugal (Gelsenkirchen), Tsjekkia – Tyrkia (Hamburg)

---