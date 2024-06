Nederlandsk stjerne mister EM: – Vi er med deg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Nederlands fotballandslag via meldingstjenesten X.

– Frenkie de Jong deltar ikke i EM 2024. Vi er med deg, Frenkie, skriver laget.

De Jong er tatt ut i EM-troppen, men har slitt med en ankelskade siden april. Nå er det altså klart at mesterskapet kommer for tidlig for ham.

Nederland EM-åpner mot Polen førstkommende søndag. Laget er også i gruppe med Frankrike og Østerrike.

Mandag kveld vant nederlenderne 4-0 over Island i en oppkjøringskamp.

