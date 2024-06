Problematisk retur for Ståle Solbakken

Ståle Solbakken gliser litt når han får spørsmålet fra Dagsavisen.

– De tror vel fortsatt jeg er en av verdens beste trenere, sier han.

Men han blir i stedet konfrontert med det samme i Danmark som i Norge: Hvordan er det mulig at Norge ikke kvalifiserte seg til EM med noen av verdens beste offensive spillere ombord?

Eneste fra Norden

Danmark er eneste nordiske land som er kvalifisert for mesterskapet som sparkes i gang med Tyskland – Skottland fredag i neste uke.

Nettopp den skotske plassen er den Norge skulle hatt om det ikke hadde gått helt galt mot Skottland på Ullevaal stadion for snart et år siden.

Ståle Solbakkens status er fortsatt stor i Danmark. Nesten 13 år som leder av landets beste klubblag, FC København, ga ham en særegen status i det flate landet.

Da det danske kongeparet var på besøk på Slottet nylig, var ekteparet Solbakken blant de inviterte gjestene.

Nå skal han lede det norske landslaget mot Danmark som første gang som norsk landslagssjef. Det er Danmarks generalprøve før mesterskapet starter i Tyskland.

Gjør vondt

Det er fortsatt smertefullt for Solbakken at Norge ikke er i det mesterskapet.

Han er glad kampen lørdag kveld ikke går i Parken i København, men i nabokommunen Brøndby. Laget som hører hjemme der var Solbakkens erkerival da han var trener for FC København.

– Hvis jeg først skal stå på sidelinjen der (i Parken), så skal det være en ordentlig betydningsfull kamp for en motstander av FC København og ikke i en privatkamp som dette, sa Solbakken til TV2 tidligere i uka.

Han regner med tøff dansk motstand i en kamp der hjemmelagets spillere vil posisjonere seg foran EM. Norge mønstrer sine beste menn, anført av hat trick-helt Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Vil følge EM tett

At Norge ikke har noen tellende kamp før i september, plager den gamle klubbtrener Solbakken.

Han reiser til EM for å se så mye som mulig, men vil være der med en rar følelse.

– Jeg kommer til å se alt, men det er vondt. Det er ikke bare vondt for meg, det er sikkert vondt for dere og fansen også. Verst er det nok for spillerne. Vi burde vært der, sier landslagssjefen før han gjentar det ulogiske i at Norge ikke kvalifiserte seg. All statistikk i kampene skulle ført til avansement, men det er som kjent forskjell på sjanser og mål i fotball.....

Danmark er i gruppe C med England, Serbia og Slovenia og spiller åpningskampen mot Slovenia søndag om en uke. En kamp Ståle Solbakken selvfølgelig skal se ettersom Norge har Slovenia i den kommende Nations League-turneringen som starter til høsten.

Siden han fikk sparken i 2020, har han kun vært på besøk i Parken én gang. Det skjedde da det utsatte EM 2020 ble arrangert i 2021.

Ellers har han sagt nei til alle invitasjoner etter at han fikk sparken der i 2020.

Lørdagens kamp har avspark 19.30 og sendes på TV2 Direkte.

FAKTA

Norges landskamper i år (NL = Nations League):

Norge – Tsjekkia 1-2

Norge – Slovakia 1–1

Norge – Kosovo 3–0

8.6: Danmark – Norge

6.9: Kasakhstan – Norge (NL)

9.9: Norge – Østerrike (NL)

10.10: Norge – Slovenia (NL)

13.10: Østerrike – Norge (NL)

14.11: Slovenia – Norge (NL)

17.11: Norge – Kasakhstan (NL)

Kvalifiseringen for VM i 2026 spilles i sin helhet i 2025.

---