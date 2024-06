Danmark styrker forsvaret – skal håndtere Haaland kollektivt

Landslagssjef Kasper Hjulmand har sagt at både Kasper Schmeichel, Andreas Christensen og Simon Kjær skal få spilletid mot Norge. De hvilte mot svenskene, i en kamp der Danmark slet defensivt og var heldig som vant 2-1.

Schmeichel har pleiet en skade i albuen, mens Christensen har vonde hælsener. For begge var benketilværelsen onsdag en forholdsregel. Med Kjær er situasjonen alvorligere. Han har bare to minutters spilletid siste halvannen måned, og kampformen er uviss.

– Det ligger ikke an til at han får samme sentrale rolle som han pleier i sluttspill, sier Hjulmand om Kjær, som i likhet med Christian Eriksen står foran sitt sjette EM- eller VM-sluttspill.

Trussel fra Jæren

Danmark ble satt på store prøver av et svensk lag som under sin danske landslagssjef Jon Dahl Tomasson virker på vei ut av sin dype bølgedal. Hjulmand vet at den sprudlende opplagte Haaland som herjet med Kosovo, kan gi Danmark en dårlig EM-generalprøve.

Han er klar på at det blir en kollektiv oppgave å håndtere Haaland-trusselen.

– Vi setter ikke en spiller på Haaland og sier «han er din oppgave». Han er for god til det, sier Hjulmand, som peker på at nøkkelen er å ramme forsyningslinjene og sørge for at Haaland ikke blir satt opp i posisjonene han liker.

– Når man møter en spesielt god spiss, bør han få så få muligheter som mulig til å utfolde seg. Vi skal håndtere deres måte å sette ham opp på, sier danskenes landslagssjef.

God trening

– Vi må ha korte avstander når vi forsvarer oss, og vi må bevege oss som en enhet. Fotball er et lagspill som handler om posisjoner og kvalitet. Det er slik vi skal stoppe Haaland.

Hjulmand er glad for å møte klassespisser i de siste EM-oppkjøringskampene. Onsdag var det svenske Alexander Isak de danske forsvarerne fikk bryne seg på. I Danmarks åpningskamp i EM er det særlig Slovenias stjernespiss Benjamin Sesko som kan bli farlig, og lettere blir det ikke i de neste kampene mot England og Serbia.

Danmark går inn i sitt åttende sluttspill siden det forrige Norge var med i. Haaland og co. vil gjøre sitt beste for å vise at også Norge ville hatt noe i sommerens sluttspill å gjøre.

