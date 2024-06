Norsk nedtur i stockholmsderbyet – tapte terreng til serielederen

Foran 27.344 tilskuere på arenaen som er begge klubbers hjemmebane fikk Djurgården med Gustav Wikheim, Tokmac Nguen og Tobias Gulliksen i rekka bak spissen Deniz Hummet rett og slett juling.

Etter seks strake seire kom et braktap. Laget greide ikke å utnytte Malmös poengtap lørdag og er sju poeng bak på vei inn i den fem uker lange pausen, riktig nok med en kamp mindre spilt.

Nahir Besara ble den store spilleren for Hammarby med to mål den første halvtimen.

Brødrene Theo og Lucas Bergvall ble ulykkesfugler for Djurgården.

Uheldige brødre

19-årige Theo ble byttet inn da Pjotr Johansson måtte ut tidlig med kneskade. Det første han gjorde var å rive ned Bazoumana Touré, som var spilt fram av Besara. Dommeren ga gult kort og dømte straffe, som Besara skjøt i mål.

Lillebror Lucas (18), som fra 1. juli er Tottenham-spiller, fikk ikke kampen han ønsket i avskjeden med Djurgården. I det 27. minutt pådro også han seg gult kort da han forårsaket et frispark, og Besara skjøt ballen i mål igjen.

Djurgården prøvde fortvilet å komme tilbake, men Touré punkterte kampen med 3-0-målet vel midtveis i 2. omgang.

Gulliksen og Nguen spilte hele kampen, mens Wikheim ble byttet ut mot slutten.

Kalmar-smell

Siste kamp før ferien ble heller ingen stor opplevelse for Lars Sætre, da hans Kalmar tapte 0-4 hjemme for tabelljumbo Västerås i bunnoppgjøret.

Bedre var det for Marius Lode og Even Hovland, som hjalp sjetteplasserte Häcken til 4-1-seier over et AIK-lag der Eskil Edh hadde et kort innhopp.

Colin Rösler og Mjällby vant 2-1 borte mot IFK Värnamo med Jonathan Rasheed i laget. Mjällby er på 3.-plass to poeng bak Djurgården, men to foran Hammarby og GAIS.