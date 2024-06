Eriksen-lobb reddet Molde etter merkelige selvmål

Midtbanemannen lobbet inn utligningen med litt over et kvarter igjen å spille. Det var Eriksens sjette seriemål i år.

Scoringen kom i en periode da Molde syntes å ha gått tom for ideer.

På tampen trodde alle at Aaron Samuel hadde blitt MFKs matchvinner, men målet ble underkjent for offside etter en videogjennomgang av en situasjon der Viking-keeper Patrik Gunnarsson var helt på bærtur.

Resultatet betyr at Molde har vunnet bare tre av sine ni siste kamper i Eliteserien. Klubben har 21 poeng og er nummer tre før rundens resterende oppgjør. Viking har to poeng mindre.

– Vi skal ta med oss at vi kom tilbake og fikk ett poeng, men jeg er ikke fornøyd med dette, sa Eriksen til TV 2 etter kampen.

Snodig selvmål

En frisk Molde-start ga 1-0-ledelse etter bare sju minutter. Magnus Wolff Eikrem timet perfekt en bakromspasning til Fredrik Gulbrandsen, som alene med keeper lobbet inn sitt andre seriemål for sesongen.

Det var usikkert om Gulbrandsen sto i offside da ballen ble spilt, men bildene viste at han sto akkurat på riktig side.

Et drøyt kvarter senere var Viking à jour takket være Isak Amundsens merkelige selvmål. Zlatko Tripic knallet et innlegg i stolpen, og i høy fart ble Amundsen truffet av returen og styrte fortvilt inn 1-1.

Utligningen ble avvinket for offside, men en VAR-sjekk omgjorde avgjørelsen.

Mange dueller og frispark preget resten av omgangen.

– Det er ikke bra nok. Vi startet bra, men så falt vi ned igjen og klarte ikke helt å komme opp i press, sa Gulbrandsen til TV 2 i pausen.

Tripic var heller ikke fornøyd da han ble spurt om Vikings innsats.

– Den starten var så sinnssykt unødvendig. Vi var veldig bestemt på at vi skulle være bunnsolide defensivt de første 10-15 minuttene. Det er utrolig skuffende for vår del, sa han.

Rett inn på laget

Viking kom best ut etter sidebytte. Gjestene tok kjapt ledelsen da Patrick Yazbek stanget et innlegg i tverrliggeren og Molde-keeper Sean McDermott. Også Vikings 2-2-mål ble notert som et selvmål.

– Viking var heldige i dag, sa målvakten etter kampen.

Keeperkrisen i Molde gjorde at McDermott gikk rett inn på laget få dager etter at han ble hentet inn på en korttidskontrakt. Søndagens kamp var hans første fra start på høyt nivå siden 4. juni i fjor.

Etter helgens kamper tar Eliteserien pause fram til slutten av måneden. Moldes neste oppgave er Tromsø borte 28. juni, mens Viking tar imot Rosenborg to dager senere.

FAKTA

Eliteserien menn søndag, 11. runde:

Molde – Viking 2-2 (1-1)

Aker stadion: 6879 tilskuere

Mål: 1-0 Fredrik Gulbrandsen (7), 1-1 Isak Amundsen (selvmål 20), 1-2 Sean McDermott (selvmål 46), 2-2 Kristian Eriksen (74).

Dommer: Tore Hansen, Feda.

Gult kort: Patrick Yazbek, Zlatko Tripic, Gianni Stensness, Viking.

Molde (3-2-3-2): Sean McDermott – Eirik Haugan (Anders Hagelskjær fra 57.), Casper Øyvann (Valdemar Lund fra 83.), Isak Amundsen – Martin Linnes (Mathias Fjørtoft Løvik fra 63.), Halldor Stenevik – Kristian Eriksen, Mats Møller Dæhli, Emil Breivik – Fredrik Gulbrandsen (Aaron Samuel fra 63.), Magnus Wolff Eikrem (Eirik Hestad fra 83.).

Viking (4-3-3): Patrik Gunnarsson – Sondre Bjørshol (Herman Haugen fra 62.), Gianni Stensness, Sondre Langås, Viljar Vevatne – Sondre Auklend (Yann-Erik de Lanlay fra 79.), Joe Bell, Patrick Yazbek (Djibril Diop fra 69.) – Nicholas D’Agostino (Peter Christiansen fra 79.), Lars-Jørgen Salvesen, Zlatko Tripic (Simen Kvia-Egeskog fra 68.).

Senere kampstart (17.00): Haugesund – Bodø/Glimt, KFUM Oslo – Sandefjord, Kristiansund – Sarpsborg, Strømsgodset – Odd, Tromsø – Lillestrøm, Rosenborg – Fredrikstad (19.15).

Spilt lørdag: HamKam – Brann 1-2.





