53 pågripelser på Wembley – blant dem banestormerne

Finalen på Wembley fikk ingen god start da flere personer kom seg forbi vaktene og inn på gresset, slik at spillet måtte stoppes.

– Det er ulovlig å ta seg inn på banen på Wembley, og vi fordømmer sterkt handlingene til personene som avbrøt Champions League-finalen kort etter avspark, heter det i en uttalelse fra arenaen i London.

– Alle personene er pågrepet. Vi vil hjelpe myndighetene i å sørge for at passende reaksjoner vil bli truffet.

Etter kampen meldte London-politiet at det ble gjort 53 pågripelser i forbindelse med finalen. Fem av dem var for banestorming, de fleste for forsøk på å tvinge seg adgang til arenaen.

– Vi er trygge på at de fleste forsøk på ulovlig å ta seg inn på Wembley ikke lyktes på grunn av innsatsen til politifolk, vakter og andre stadionansatte, står det.

Under EM-finalen for menn på Wembley i 2021 greide mange billettløse å tvinge seg inn på Wembley. Lørdag sirkulerte det videoer i sosiale medier av grupper som løp inn på stadion.

– Dette representerer ikke nødvendigvis vellykkede forsøk på å ta seg inn. Det er flere sikkerhetsbarrierer innenfor de ytre inngangene, står det i uttalelsen fra politiet.