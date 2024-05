Solbakken peker på Ryerson i talentarbeidet: – Han har gudefysikk

Lørdag skal lyngdølen i Borussia Dortmund opp mot Real Madrid på Wembley i det som er årets største klubbkamp.

Backen har tatt store steg de siste årene. Debuten for A-landslaget kom da han var 23 år.

– Han har stått i det over tid. Og så har han alltid hatt gudefysikk. Den har han beholdt, og samtidig har han klart å utvikle det andre i spillet sitt, blant annet nærteknikken, sier Solbakken til NTB.

Gode i midtbane og angrep

Denne uken gjestet Solbakken et trenerseminar i regi av Olympiatoppen. Der snakket han blant annet om at norsk fotball må bli flinkere til å få med enda flere spillere mellom 16 og 22 år. Han pekte på at det er utviklet mange teknisk gode midtbanespillere og målscorere de siste årene.

Men de store, sterke, som kanskje ikke er best med ball, har blitt forsømt, mente han og trakk fram Julian Ryerson. Han har utviklet mange tekniske ferdigheter etter fylte 20 år.

– Det kom senere i hans liv enn det gjør for mange andre det er naturlig for. Det er interessant, forteller Solbakken.

Norges Fotballforbund (NFF) har satt i gang «Prosjekt forsvarsspill». Generalsekretær Karl-Petter Løken var ikke nådig da han presenterte det på en pressekonferanse tidligere i år.

– Der har vi tapt terreng så det holder, sa Løken.

Han og NFF har sett nærmere på tallene til det norske herrelandslaget og hva som kreves for å kvalifisere seg til et mesterskap. Kort fortalt slippes det inn altfor mange mål per kamp i snitt.

Så hva må gjøres?

– Det er å beholde spillere som Julian lenger. Som har fysikk, men kanskje ikke har alle ballferdighetene inne. Man må da tåle litt feil. Så beholder vi dem lenger, og så kanskje det kommer en Rune Bratseth eller Ronny Johnsen, svarer Solbakken.

– Mye mer tanke bak

Landslagssjefen trekker fram mer enn teknikken ved Ryersons utvikling.

– Når han blir satt under press, klarer han å håndtere det mye bedre. I tillegg har innleggsfoten hans blitt mye mer presis med mye mer tanke bak. Istedenfor bare å sende den inn, er han mer nøye med hvor han sender den inn fra, når han slår innlegg og når han holder på den, sier Solbakken.

Champions League-finalen mellom Ryersons Borussia Dortmund og Real Madrid har avspark klokken 21 lørdag kveld.

Til uken samles landslaget til Solbakken for å forberede seg til privatkamper mot Kosovo på Ullevaal 5. juni og bortekamp mot Danmark tre dager senere.