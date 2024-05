Nederland forbi Norge i EM-jakten

Etter tre runder står nederlenderne med seks poeng. Det er to mer enn fangsten til Norge og Italia, som tidligere på kvelden spilte 0-0 på Ullevaal stadion.

Lineth Beerensteyn skjøt inn Nederlands vinnermål i det 65. minutt. Det kom etter en corner.

Inntil scoringen hadde Finland gjort en tilnærmet prikkfri forsvarsjobb i Rotterdam.

Lieke Martens traff tverrliggeren noen minutter før 1-0-målet.

Nederland innledet EM-kvalifiseringen med å tape 0-2 i Italia, men har siden vunnet 1-0 hjemme mot både Norge og Finland.

Tirsdag får de oransjekledde et nytt møte med finnene. Den kampen spilles i Tammerfors.

Norges gruppe er en del av A-divisjonen. Det betyr at de to beste går direkte til EM-sluttspillet i Sveits neste år, mens de to øvrige lagene i puljen må ut i omspill for å ta seg til mesterskapet.













