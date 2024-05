Influensa løser trolig Real Madrid-sjefens keeperhodepine

Foran storkampen på Wembley har diskusjonene knyttet til Real Madrid startoppstilling handlet om målvaktsduellen mellom Andrij Lunin og Thibaut Courtois.

Lunin har voktet den spanske storklubbens mål det meste av sesongen, mens veteranen Courtois nylig ble klarert for spill etter en alvorlig kneskade.

Nå har Lunin angivelig pådratt seg influensa. I et innlegg i sosiale medier sent torsdag skrev ukraineren at han ikke vil «kunne forberede seg» til finalen mot Borussia Dortmund.

Feber

– Jeg er veldig trist over å måtte si at jeg ikke vil være i stand til å forberede meg til sesongens viktigste kamp og den viktigste kampen i livet mitt, skrev Lunin på Instagram.

– Tusen takk for meldingene om støtte og oppmuntring! La han til.

Real-trener Carlo Ancelotti sa mandag at Lunin hadde pådratt seg feber og ikke var i stand til å trene med lagkameratene.

Målvakten skal ha blitt værende i den spanske hovedstaden da lagkameratene fløy til London fredag. Real Madrid opplyser at keeperen vil slutte seg til troppen lørdag, kun timer før avspark på Wembley.

Knetrøbbel x 2

Verken Lunin selv eller klubben har utelukket muligheten for at han skal spille, men det virker lite sannsynlig. Dermed kan Courtois få sjansen til å avslutte en vanskelig sesong med et bemerkelsesverdig høydepunkt.

Courtois røk et leddbånd i det venstre kneet i august, bare to dager før sesongstart. Den 32 år gamle belgieren skadet så menisken i høyre kne i mars, da han var nær ved å gjøre comeback.

Courtois har dokumentert erfaring fra store finaler. Han har blant annet vunnet Champions League med Real, FA-cupen med Chelsea, europaligaen med Atlético Madrid og to Copa del Rey-titler.