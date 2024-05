Guro Reiten har forlenget med Chelsea: - Dagens unge jenter har helt andre forutsetninger

STORO (Dagsavisen): Mens mesterligavinner Caroline Graham Hansen og tapende finalist Ada Hegerberg fortsatt får de største overskriftene, har Guro Reiten etablert seg som Norges viktigste spiller i England.

Hun er fersk seriemester med Chelsea (igjen!) og skal nå være med å få landslaget til enda et mesterskap.

I sommer runder hun 30 år, men har forlenget kontrakten med Chelsea i to sesonger til. Når hun vender tilbake etter ferien, møter hun sin nye trener som ble ansatt denne uka. Sonia Bompastor forlater Ada Hegerbergs Lyon for å ta over Chelsea. Avtroppende Emma Hayes blir USAs nye landslagssjef.

Fredag skal landslaget møte Italia i årets første tellende tungvektskamp, og det kan komme opp mot 10.000 tilskuere på Ullevaal stadion.

Feil side av veien

– Jeg stortrives i London, men det er kanskje fordi jeg egentlig holder til på landet. Jeg kommer jo fra en liten plass (Sunndalsøra) og liker ikke storbyer, men jeg bor en kort kjøretur fra treningsanlegget Cobham, og det er jo 40 minutters togtur sørover i London. Jeg kjører bil til treningene, men det er heldigvis en kort tur, for jeg liker fortsatt ikke å kjøre på feil side av veien etter snart fem år i England, sier Guro Reiten lattermild til Dagsavisen når vi har fått adgang til kvinnelandslagets spisesal på hotellet de bor på ved Storokrysset i Oslo.

– Nå har jeg jo bodd der så lenge at jeg har fått meg et helt liv der og jeg har fått venner for livet, sier Reiten.

Treningsanlegget Cobham deler de med herrelaget og rekruttlaget. Der snakkes det mye fotball.

– Du har vært der i fem og tar to nye år nå, du er trofast mot klubbene du kommer til?

– Slik har jeg egentlig vært hele livet. Jeg har vært tålmodig og ventet lenge. Men det er en grunn til det. Jeg må ha det bra der jeg er og nå er jeg i et kjempemiljø i Chelsea, sier hun.

Slik jublet Guro Reiten 18. mai da Chelsea avgjorde seriegullet til sin fordel på Old Trafford. (Molly Darlington/Reuters)

En eksplosjon

Her hjemme spilte hun toppfotball for Trondheims (Ørn (nå Rosenborg) og LSK Kvinner før hun fikk kontrakt i England i 2019.

Siden har det vært en eksplosiv vekst at norske kvinner til europeiske klubber. Det kommer samtidig som publikumsinteressen øker dramatisk.

Årets seriegull ble sikret mot Manchester United på Old Trafford 18. mai. Chelsea vant 6–0 og ble mester på bedre målforskjell enn Manchester City.

Sir Alex Ferguson var blant de over 20.000 tilskuere på den kampen. Men Guro Reiten har spilt for 90.000 tilskuere i fjorårets FA-cupfinale.

– Dette er noe annet enn barndomsklubben Kattem?

– Det har skjedd ekstremt mye i den tida jeg har holdt på. Da jeg spilte i Kattem var vi med på dugnader, måkte banen og gjorde alt. Jeg ser kidsa (unge jenter og gutter) som får kontrakt med Chelsea nå. De skriver kontrakt og så får de hverdagen servert. Men det er en enorm interesse som gjør at sporten kan vokse. Det er jo fantastisk at det kan være 60.000 tilskuere på en Arsenal-kamp, både for herre- og kvinnelaget.

Publikumsvekst

– Og dere spiller oftere på Stamford Bridge nå?

– Kingsmeadow er jo den egentlige hjemmebanen, men der er det plass til bare 5000 tilskuere. Men det er der vi har bygget fanskaren, så må stadig flere kamper flyttes til Stamford Bridge, som mesterligakamper og en del seriekamper. Men da tidobles jo tilskuertallet. Det er ganske sykt.

– Hvordan liker du å spille foran 60.000 mennesker?

– Det går jo kanskje mot slutten av min karriere og da vil jeg tenke tilbake på de øyeblikkene der. Å stå inne i spillertunnelen foran slike kamper gir en helt ekstrem følelse, det er et gigantisk adrenalinkick. Jeg kan ikke skjønne hvor jeg kan få den følelsen et annet sted.

– Men 30 år er jo ingen alder for mange fotballspillere?

– Nei da, og jeg har vært heldig med å unngå skader. Først i år ble jeg litt plaget. Så får vi se når tida i Chelsea er over.

– Kan det friste deg med en trenerkarriere?

– Det hadde jo vært fint å ha et liv med helgefri da! Hva en fredag er, vet ikke jeg. Jeg får jo disse meldingene da: Vi inviterer deg selv om vi vet at du ikke kommer! Nei, hva fremtiden bringer, vet ikke. Den får bare komme, sier hun.

Guro Reiten t.h. og Caroline Graham Hansen under trening på Ullevaal stadion før landskampen mot Italia. (Terje Bendiksby/NTB)

Superscoringen mot VIF

I Chelsea har hun hele tiden hatt landslagskaptein Maren Mjelde som lagvenninne, men nå er Mjelde ferdig i klubben.

– Det blir rart, vi har opplevd utrolige triumfer sammen, sier hun.

– Du fikk prøve deg som landslagskaptein i hennes fravær sist?

– Jeg må innrømme at det var et veldig stolt øyeblikk. Det var kult. Det var noe ekstra å gå først ut med det båndet rundt armen. Min oppgave er å få de andre gode, jeg er veldig opptatt av lagånd og samarbeid.

– Er du fornøyd med din egen rolle på banen?

– Ja, jeg spiller der trenerne vil ha meg. I Toppserien spilte jeg indreløper for Trondheims/Ørn, i LSK Kvinner var jeg tier, mens jeg er mest venstre kant i Chelsea og på landslaget. Jeg liker å være borti ballen, men trenerne må bruke meg der de mener det er best for laget.

– Du høres ut som en lojal lagspiller?

– Ja!

– Din beste scoring fra hele karrieren?

– Det kuleste målet er nok scoringen for LSK fra midtbanen mot Vålerenga på Intility (kåret til årets mål red.anm.). Det var Vålerenga, det var deres hjemmebane. Jeg kjenner jo rivaliseringen. Den var kul, jeg har gode minner fra Intility. Men for all del, scoring i mesterligaen borte mot Lyon og borte mot Barcelona foran 70.000 tilskuere. Det er noen minner å ta vare på …

Mistet nesten alt

Vi har nevnt sesongens femte seriegull med Chelsea, men sesongen var nær på med å ende uten titler for Guro Reiten og Chelsea.

– Vi var nær mesterligafinalen (som Barcelona vant), vi var nær FA-cupfinalen, men misset den og vi trodde vi skulle miste seriemesterskapet også. Det sitter langt inne når man vinner på målforskjell. Men seiersfesten i Manchester ble morsom!

– Er du en dårlig taper?

– Som ung jente, ja. Men nå er det blitt bedre. Jeg takler det, det kommer alltid en ny kamp. Men jeg ble minnet på det da jeg var hjemme i fjor sommer og spilte yatzi med mamma og hun vant hver gang. Vi får holde på til du vinner, sa hun.

Nå tåler jeg det.

---

FAKTA

Navn: Guro Reiten

Alder: 29 år (født 26. juli 1994 i Sunndalsøra.

Klubber: Kattem (2011-12), Trondheims/Ørn (2013-16), LSK Kvinner (2017-19), Chelsea 2019-)

Meritter: Serie- og cupmester med LSK Kvinner. Toppscorer i Toppserien og årets spiller i Toppserien i 2017 og 2018. Serie og cupmester med Chelsea, seriemester senest i år. Nominert til årets lag i engelsk superliga.

A-landskamper: 90, 19 mål.

Aktuell: Spiller EM-kvalifisering mot Italia på Ullevaal stadion fredag.

---