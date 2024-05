Grainger: – Trodde aldri jeg skulle si det

– Varmen påvirket begge lag i dag. Jeg trodde aldri jeg skulle si det, men det varme været i Norge ble et problem, sa hun til NTB.

Det var på spørsmål om hvorfor perioder med godt spill og mange sjanser ble avløst av perioder hvor kvaliteten falt merkbart.

– Jeg er veldig fornøyd med det defensive i dag. Der var vi veldig gode, sa Grainger, som også mente at Norge skapte nok til å ta tre poeng.

– Jeg visste at det kom til å bli en tøff og jevn kamp, men vi hadde sjanser nok til å vinne. Jeg er skuffet over at vi ikke gjorde det.

Norge står med fire poeng halvveis i kvalifiseringen, samtlige erobret på hjemmebane. Tirsdag spilles det som kan bli en veldig viktig bortekamp i Ferrara.

– Jeg vet at spillerne vil være klare til det. Jeg skal snakke med dem nå. Vi skal sette sammen planen, og vi skal være rede. Jeg vet hvordan spillerne føler seg, og det handler om hvordan vi restituerer, sa hun.

I sine to første kamper som Norges landslagssjef, i februar, så hun et lag som hevet seg markant til returmøtet mot Kroatia i kampen om å forsvare A-status i nasjonsligaen.

– Vi skal gjøre det igjen, sa hun.

