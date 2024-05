Grainger gjør bare to endringer – store profiler på benken mot Italia

Ada Hegerberg, Frida Maanum og Maren Mjelde må alle starte på benken i kveldens EM-kvalifiseringskamp på Ullevaal. I likhet med Graham Hansen mistet de starten på EM-kvalifiseringen med skade eller sykdom.

Gemma Grainger gir fornyet tillit til ni av de elleve som startet forrige kamp, 0-1-tapet i Nederland i april.

Unntakene er at Vilde Bøe Risa starter i stedet for Lisa Naalsund, Graham Hansen i stedet for Karina Sævik. Graham har på grunn av ulike skader spilt bare tre av Norges ti landskamper siden VM i fjor, men seks dager etter at hun og Ingrid Syrstad Engen vant mesterligaen er begge med fra start i landslaget.

Sophie Román Haug starter igjen på topp for Norge, med Hegerberg på benken.

Keeper Cecilie Fiskerstrand og hele den bakre fireren er de samme som sist. Celin Bizet Ildhusøy beholder også plassen etter gode kamper i april.

Guro Reiten er lagkaptein for Norge, som er satt opp i 4-3-3-formasjon.

I fare

Reiten og Ingrid Syrstad fikk hvert sitt gule kort i april og må stå over tirsdagens returkamp mot Italia om de får kort fredag. I Italias lag har keeper Laura Giuliani, sidebacken Elisa Bartoli og reserven Lisa Boattin kortkarantene hengende over seg.

I EM-kvalifiseringskampene i april vant Italia 2-0 hjemme over Nederland, men tapte så 1-2 borte for Finland, som noen dager tidligere ble slått 4-0 på Ullevaal.

Italia har ellers vist bortestyrke det siste året, og i desember ble det 3-2-seier borte mot verdensmester Spania i nasjonsligaen. Italienerne tok også poeng borte mot Sverige og la svenskene bak seg på tabellen.

Alle de fire første kampene i Norges EM-kvalifiseringsgruppe endte med hjemmeseier, og alle fire lag står med tre poeng hver før fredagens kamper. Gruppen avsluttes midt i juli, og de to beste går rett til neste års EM-sluttspill i Sveits. De to andre får en ny sjanse i omspill i høst.

Slik er lagene på Ullevaal:

Norge (4-3-3):

1 Cecilie Fiskerstrand – 13 Thea Bjelde, 5 Guro Bergsvand, 16 Mathilde Harviken, 4 Tuva Hansen – 8 Vilde Bøe Risa, 7 Ingrid Syrstad Engen, 11 Guro Reiten (kaptein) – 10 Caroline Graham Hansen, 22 Sophie Román Haug, 17 Celin Bizet Ildhusøy.

Reserver: 12 Guro Pettersen, 23 Aurora Mikalsen – 2 Marthine Østenstad, 3 Maria Thorisdottir, 6 Maren Mjelde, 9 Karina Sævik, 14 Ada Hegerberg, 15 Justine Kielland, 18 Frida Maanum, 19 Elisabeth Terland, 20 Signe Gaupset, 21 Lisa Naalsund.

Italia (4-4-2):

1 Laura Giuliani – 13 Elisa Bartoli, 19 Martina Lenzini, 5 Elena Linari (kaptein), 3 Lucia Di Guglielmo – 11 Barbara Bonansea, 4 Aurora Galli, 18 Arianna Caruso, 20 Giada Greggi – 9 Valentina Giacinti, 7 Sofia Cantore.

Reserver: 12 Katja Schroffenegger, 22 Rachele Baldi – 2 Valentina Bergamaschi, 6 Manuela Giugliano, 8 Emma Severini, 10 Cristiana Girelli, 14 Chiara Beccari, 15 Michela Catena, 16 Giulia Dragoni, 17 Lisa Boattin, 21 Agnese Bonfantini, 23 Cecilia Salvai.

Dommer: Stéphanie Frappart, Frankrike.