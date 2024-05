Fifa med ny tiltakspakke for kvinnelige fotballprofiler: – Et viktig grep

Tiltakene handler blant annet om rettighet til mammaperm.

En talsperson i Fifa opplyser til NTB at grepene som nå tas handler om å fronte inkludering og å sørge for ytterligere “beskyttelse av kvinnelige fotballspilleres velvære”.

Tiltakene trer i kraft lørdag.

Permisjoner

Mer fleksibilitet knyttet til spilleroverganger, bedre lønnsvilkår og større muligheter til å ha kontakt med familie underveis på landslagssamlinger er blant de konkrete tiltakene som lanseres.

NTB får opplyst at spillere i fødselspermisjon skal ha krav på lønn i minst 14 uker, mens spillere i adopsjons- eller familiepermisjon skal ha betalt i minimum åtte uker.

Framover skal det også tas hensyn til de fysiske, psykiske og sosiale dimensjonene knyttet til menstruasjonssmerter eller komplikasjoner i forbindelse med graviditet, heter det fra Fifa. Spillere skal som følge av dette ha anledning til å gå glipp av treninger og kamper uten at det får noen form for konsekvenser.

– Det er viktig å understreke at disse retningslinjene gjelder for samtlige av Fifas 211 medlemmer. Ikke alle er like godt utviklet som i Vest-Europa og USA. Flere land har allerede innført tiltak som er sterkere enn de som innføres nå, blir NTB fortalt.

– Helt avgjørende

Den tidligere amerikanske landslagssjefen Jill Ellis, som selv har erfaring med å kombinere trenerjobb med å oppdra barn, kaller tiltakspakken «et stort steg i riktig retning mot å normalisere livet til kvinnelige fotballspillere».

– Å være mor og oppdra et barn skal være en del av en fotballkarriere, ikke utelukke det. Hvis jeg ikke hadde hatt støtte rundt meg, ville jeg ikke vært i stand til å fortsette karrieren min. Vi ønsker å implementere disse tiltakene på alle nivåer, slik at profesjonelle spillere får muligheten til å bli mødre, sier Ellis i en uttalelse.

Fifas juridiske sjef Emilio García Silvero skriver blant annet følgende i en uttalelse:

– Som en moderne organisasjon er Fifa forpliktet til å implementere et dynamisk regelverk som tilfredsstiller behovene kvinnelige fotballspillere og trenere har. Med sikte på å fortsette å utvikle idretten, er det helt avgjørende at vi klarer å sørge for spillernes velvære. Det må inkludere juridiske aspekter.

– Viktig å beskytte spillerne

Fifa-toppen Dame Sarai Bareman forteller at de nye tiltakene «anerkjenner at spillerne er hovedaktørene i idretten».

– Det er de som er på banen, utøver idretten, trener hardt hver dag, ofrer mye for å underholde fansen og leverer de fantastiske kampene vi får servert. Menstruasjonssyklusen kan ha innvirkning på hvordan man evner å gjøre jobben sin, så det er viktig at spillerne beskyttes slik at ikke jobbsituasjonen risikeres, sier hun.

Bareman mener avslutningsvis at det er svært positivt at spillerne får bedre muligheter til å ha kontakt med familie underveis i landslagssamlinger.

– Under et VM kan spillere potensielt vært borte fra familiene sine i fem eller seks uker. Det kan ha stor innvirkning på spillerne mentalt, men også for barna. Derfor er dette et viktig steg, heter det.