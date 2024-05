The Athletic: Red Bull på vei inn i Leeds United

Det er The Athletic som sitter på opplysningene om avtalen som det jobbes for å få i havn. Nettstedet skriver videre at Red Bull ikke vil få innpass i klubbens styre, og at en navneendring på klubben ikke er aktuelt.

I andre Red Bull-eide klubber har de fått navn som knytter dem til energidrikken.

Red Bull er allerede tungt inne i idrett med eierskap i flere fotballklubber og Formel 1. The Athletic skriver torsdag at avtalen om å skaffe seg eierskap i den tradisjonsrike klubben Leeds, skal være nær klar.

Leeds eies av selskapet 49ers Enterprises, som er en forlengelse av NFL-klubben San Francisco 49ers. De kjøpte i 2018 deler av klubben før de i fjor sommer overtok 100 prosent av aksjene fra Andrea Radrizzani.

Leeds tapte nylig opprykksfinalen til Premier League mot Southampton. Dermed må de hvitkledde være enda en sesong på nivå to.

I tillegg til oppkjøpet skal Red Bull være draktsponsor for Leeds kommende sesong.













