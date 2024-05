Splid i Argentina-troppen – fire spillere hoppet av i protest

Det er uro i Argentinas tropp foran to landskamper mot Costa Rica. Tidligere i uken hoppet målvakt Laurina Oliveiros, forsvarsspillerne Julieta Cruz og Eliana Stábile og midtbanespiller Lorena Benítez av i protest mot vilkårene på landslaget.

Siden kampene spilles på hjemmebane i Buenos Aires, får ikke spillerne betalt for å delta på samlingen. Deres familiemedlemmer gis heller ikke gratis inngang på stadion.

– Vi tror ikke at dette er den rette måten å gjøre det på. Vi kjemper alle for at kvinnefotballen skal vokse, og jeg støtter alt de ber om, men vi burde gått sammen og tatt en felles avgjørelse om å stille opp eller ikke, sier lagvenninnen Rocío Bueno om avhopperne.

I sosiale medier har Argentinas landslagssjef Germán Portanova satt ord på misnøyen: «Det er en sørgelig situasjon. Jeg sa til dem at jeg respekterer valget, men vi tror at det bør gjøres på en annen måte».