Reiten roser Italia før duellen: – Er på et høyt nivå

– Et meget aggressivt lag som spiller med hjertet utpå drakta, slik som vi kjenner Italia. De har gjennom resultater i det siste vist at de er på et høyt nivå. Jeg synes vi er ganske gode vi også, så det blir spennende, sa Reiten på pressekonferansen foran fredagens kamp på Ullevaal.

Der har landslagssjef Gemma Grainger en full tropp tilgjengelig.

– Det har vært vanskelig for meg å velge denne troppen og å ta ut startelleveren, sa hun torsdag.

Norge møter italienerne fredag kveld til tredje runde i kvalifiseringen mot EM i Sveits neste år. I tillegg til Norge og Italia spiller Nederland og Finland i puljen. Alle står med tre poeng etter to kamper.

– Det er ekstremt viktige kamper. Vi så forrige runde at alle slår alle. Det er to lag som går videre, og vi ønsker og være ett av dem. Det blir ikke avgjort denne samlingen, men det blir lagt et viktig grunnlag inn mot neste, fortsatte Reiten.

Tidligere torsdag var det solgt 8500 billetter til fredagens oppgjør.

– Det er godt å se at vi nesten har solgt 9000. Det ville vært flott om vi hadde fått solgt noen flere, sa Grainger.

Etter fredagens oppgjør skal lagene møtes igjen i Italia tirsdag. De to siste kampene spilles i midten av juli.