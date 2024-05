Olympiakos vant conferenceligaen

Tittelvinneren ble kåret på AEK Arena i Aten. Oppgjøret hadde få sjanser, og i den greske kveldsvarmen gjorde lagene det vanskelig for hverandre.

Det sto 0-0 ved ordinær tid, og kampen gikk til ekstraomganger. Avgjørelsen falt ti minutter ut i annen ekstraomgang. Ayoub El Kaabi kom seg foran sin mann på et innlegg fra venstre og headet Olympiakos i ledelse. Etter at VAR hadde sjekket en mulig offside i over tre minutter, ble målet omsider godkjent – og Olympiakos kunne slippe jubelen løs.

Fiorentina klarte ikke å svare, og dermed står dermed gikk Olympiakos til topps i årets conferenceliga.

Det er første gang at Olympiakos står igjen som en europacupvinner. Hellas' klart mest meritterte klubb tok tittelen på stadionet til en av sine hjemlige rivaler.

I mars så suksessen helt usannsynlig ut. Da tapte Olympiakos 1-4 hjemme mot israelske Maccabi Tel Aviv i åttedelsfinalen, men snudde til 7-5-seier sammenlagt i returkampen.

For annet år på rad kom Fiorentina til kort i conferenceligafinalen. I fjor ble det italiensk 1-2-tap for West Ham etter et sent baklengsmål.

Conferenceligaen er lavest rangert av Uefas tre europacuper. Den ble opprettet før 2021/22-sesongen, og Roma vant den første utgaven.