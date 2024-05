Isnes forlenget med Godset: – Det trigger meg veldig

– Jeg er både stolt og ydmyk. Det trigger meg veldig til å gå videre på det vi har startet på. Jeg føler trygghet og tillit både i og utenfor klubben, og jeg gleder meg virkelig til fortsettelsen, sier Isnes til klubbens nettside.

Isnes' kontrakt med Godset gikk opprinnelig ut i 2025.

– Jørgen er en dedikert trener som jobber hardt og har en hunger etter fremgang i alt vi foretar oss. Han er opptatt av utvikling og har en god innstilling til jobben som hovedtrener i Godset, sier sportssjef Jostein Flo.

Isnes kom til Strømsgodset i 2023 etter å ha ledet KFUM.

Godset ligger på 6.-plass etter at en tredel av sesongen er unnagjort. To poeng bak ligger hans gamle klubb KFUM.

– Noen steder synes jeg vi har tatt store steg over det siste halvannet året, andre steder synes jeg det har gått litt for sent, men de stegene har vi likevel klart å ta denne sesongen. Når det gjelder det som er utenfor banen, så synes jeg vi har klart å legge på litt og litt, noe som er fornuftig for å kunne bli bedre, uten at man gaper over for mye, sier Isnes.