Haugesund utestenger supporter for rasistisk omtale av hovedtreneren

Det opplyser klubben en pressemelding torsdag.

Tidligere har TV 2 omtalt podkast-episoden som skapte sinne i FKH-leiren. Der skal Manoharan ha blitt sammenlignet med en tegneseriefigur som er en ulovlig innvandrer.

– Det er rystende. Vi har et ansvar for å stoppe slike ting, og derfor synes jeg det er på sin plass å si fra på det kraftigste her, sa Manoharan til TV 2 for noen dager siden.

– Uakseptabel ordbruk

Nå har klubben tatt grep.

– Utestengelsen kommer som følge av en helt uakseptabel ordbruk vi som klubb ikke kan akseptere. Det skjer gjentatte ganger i samme episode, og det er tidligere også blitt benyttet andre, nedsettende begreper om en av våre ansatte som er langt over streken. Sett i lys av det, er vi heller ikke veldig imponert over beklagelsen som er kommet fra podkastens redaksjon i etterkant, sier daglig leder Martin Fauskanger.

Personen som nå er utestengt, må dessuten gjennom et holdningsprogram før vedkommende får komme tilbake på stadion.

Norsk Toppfotball reagerer

Personene bak podkasten har i en uttalelse beklaget hendelsen.

– Vi beklager at vi i siste episode brukte en referanse som kunne oppfattes som støtende for FKHs trener Sancheev Manoharan. Dette var selvsagt ikke vår intensjon, står det i en uttalelse sendt til TV 2.

Episoden er senere blitt slettet.

Også Norsk Toppfotball reagerer sterkt.

– Rasisme hører ikke hjemme i fotballen, uansett om du befinner deg på tribunen, på banen eller i et podkaststudio. At FK Haugesund reagerer sterkt når en av deres ansatte blir omtalt på denne måten, har vi full forståelse for, sier NTFs administrerende direktør Jens Haugland.